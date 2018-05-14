Пашинян не побрился к встрече с Путиным, но разговаривал по-русски

По территории отеля «Редиссон» в Имеретинской долине, где в понедельник начался саммит ЕАЭС, люди в гостиничных махровых халатах неспешно брели в сторону видневшегося неподалеку пляжа. Пасмурная погода отдыхающих не смущала. Но сами белые халаты сильно мешали тележурналистам пяти стран, записывающим с балкона отеля свои стендапы про «рабочую погоду, опустившуюся на Сочи». Других известий с саммита утром не было, а выпуски новостей ждать не могли.

Главным событием «на полях» форума должно было стать личное знакомство нового премьера Армении Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Для свежеизбранного лидера Армении это вообще был первый выход в большой политический свет. Журналисты в пресс-центре обсуждали не пустые вопросы: побреется ли новый премьер к встрече c Путиным и не будет ли вести стрим-трансляцию разговора в соцсетях, как он привык? Да и как вообще Владимир Владимирович воспримет Никола Воваевича, сменившего не самым добровольным образом Сержа Саргсяна, с которым у Путина были теплые отношения?

Но Путин не раз говорил, что в политике не важно, кто кому нравится, главное - интересы страны. А интересы России и Армении в том, чтобы продолжать тесное сотрудничество.

- Мы рассматриваем – и это хорошо всем известно – Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности, - начал разговор президент России, поздравив Пашиняна с избранием. - Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении – это более 25 процентов. Опережающим темпом растут поставки сельхозпродукции Армении на российский рынок. Рост составил за предыдущие месяцы 38 процентов. Это хорошая динамика. Рассчитываю, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить.

- Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания у меня есть возможность встретиться с вами. Я думаю, что есть что пообсуждать, - ответил Пашинян. - Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус. И никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

Все остальные собеседники «на полях форума» были Владимиру Путину хорошо знакомы — Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев уже приезжают в Сочи как домой.

Президент Белоруссии не удержался и выдал все совместные планы, пригласив Путина не только летом в Минск на предстоящий Высший совет Союзного государства, но ив Могилев.

- У нас осенью традиционно проходит саммит регионов, в этом году он будет в Могилеве, - заявил Лукашенко. - Надеюсь, что вы сможете найти время и приедете в этот новый для вас город.

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