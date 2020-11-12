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Пашинян назвал причину подписания мира в Нагорном Карабахе

12 ноября 2020, 15:45  •  94 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Ani Djaferian/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер заявил, что предпочел жизни военнослужащих своей карьере
Заключение трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вызвало массовое разочарование у армянского народа, однако у Еревана не было иного выхода, так как страна могла потерять Степанакерт, который привел бы к захвату противником еще ряда населенных пунктов. Такое заявление сделал глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации.
Премьер добавил, что силы Азербайджана могли бы захватить после Степанакерта Аскеран и Мартакерт – эти города были военным тылом во время карабахского конфликта. К тому же у Армении не было достаточной боеспособности для обороны городов. А дальнейшее ведение боевых действий могло бы повлечь взятие армянских солдат в кольцо.
"Более 20 тысяч оказались бы в окружении. Пали бы Карвачар и Кашатага", – заявил Пашинян.
Глава кабмина добавил, что родина пошла на жертвы ради жизней военнослужащих, и он лично предпочел сохранить жизни 25 тысяч армянских солдат своей карьере и жизни, передает "Спутник Армения".
Напомним, соглашение, подписанное по итогам конфликта в НКР, предусматривает передачу ряда районов под контроль Баку. Также обе стороны обязались провести обмен военнопленными. На линии соприкосновения размещаются миротворцы ВС России.
Ранее Пашинян сделал схожее заявление на своей странице в "Фейсбук". Премьер добавил, что постоянно получал сообщения от военного штаба о шатком положении армянской армии.

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