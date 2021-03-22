Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

Пашинян назвал имя нового начальника Генштаба Армении

22 марта 2021, 09:30  •  118 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового начальника Генштаба Вооружённых сил страны.
По словам Пашиняна, новым главой Генштаба Армении стал Артак Давтян.
"Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения", - написал он на своей странице в Facebook.
В Армении продолжается политический кризис, очередной виток которого произошёл после скандала с увольнением главы Генштаба Оника Гаспаряна. Выяснилось, что уволенный начальник Генштаба может и дальше исполнять свои обязанности.
Об этом заявил его адвокат Артур Ованнисян со ссылкой на Административный суд. Пока остаётся ждать окончательного решения суда.
Напомним, что ранее Оник Гаспарян отметил, что заявление Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в Административный суд. В своём заявлении Гаспарян подчеркнул, что его позиция не изменилась - процесс своего увольнения он считает противоречащим конституции страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
22 марта 2021, 02:10
Испытано Путиным: Обнаружено отличное место для дебатов. "Чего Байден мнётся?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.