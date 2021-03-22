Пашинян назвал имя нового начальника Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового начальника Генштаба Вооружённых сил страны.

По словам Пашиняна, новым главой Генштаба Армении стал Артак Давтян.

"Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения", - написал он на своей странице в Facebook.

В Армении продолжается политический кризис, очередной виток которого произошёл после скандала с увольнением главы Генштаба Оника Гаспаряна. Выяснилось, что уволенный начальник Генштаба может и дальше исполнять свои обязанности.

Об этом заявил его адвокат Артур Ованнисян со ссылкой на Административный суд. Пока остаётся ждать окончательного решения суда.

Напомним, что ранее Оник Гаспарян отметил, что заявление Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в Административный суд. В своём заявлении Гаспарян подчеркнул, что его позиция не изменилась - процесс своего увольнения он считает противоречащим конституции страны.