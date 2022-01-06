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Пашинян начал консультации с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане
06 января 2022, 01:55 • 89 • Политика
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами стран – членов ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Отмечается, что Пашинян уже провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Только что провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ», — написал премьер Армении в своем Facebook.
Ранее в среду Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.
Глава Казахстана назвал организаторов погромов террористическими бандами.
«Настоящие террористы нам хорошо известны. Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах. Они захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие», — добавил Токаев.
Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.
Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.
В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.
В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
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