Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении

Военные эксперты в беседе с Царьградом оценили резкие слова главы Армении Никола Пашиняна на фоне продолжающегося военного противостояния в Нагорном Карабахе.

Ранее армянский премьер заявил, что он больше не видит никаких мирных способов разрешения конфликта с Азербайджаном. По его мнению, добиться приемлемого урегулирования ситуации Ереван сможет только "с оружием в руках".

Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц заметил, что до недавнего времени Пашинян допускал варианты переговоров. Кроме того, буквально на днях были заявления руководителей обеих стран о том, что они готовы встретиться в Москве и поговорить.

Но, видимо, эта встреча теперь уже не состоится после последних заявлений армянского лидера. Тут надо отметить, что вчера и сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров проводил в Москве раздельные переговоры с министрами иностранных дел обеих стран. И, судя по всему, именно на этих встречах были озвучены некие планы, после чего Пашинян счёл невозможным дальнейшее дипломатическое урегулирование этого конфликта и призвал всех под ружьё, - предположил журналист.

Военный эксперт Михаил Тимошенко между тем не исключает, что новое резкое высказывание премьера Армении является попыткой привлечь к себе внимание России.

Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Хочет любым путём втянуть Москву в эту свалку. По его мнению, Россия должна напасть на Азербайджан? Пусть он сам и нападает. Получит по морде - и хорошо. Это же ставленник Джорджа Сороса, чего от него ещё ждать. И всё правительство у него такое же: всё пытаются решить чужими руками, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, в свою очередь считает, что у Еревана в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как призвать граждан к оружию.