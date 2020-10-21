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Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении

21 октября 2020, 22:55  •  69 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко увидел в грозном заявлении Армении о безальтернативности вооружённого конфликта очередную мольбу к России. По его мнению, Пашинян хотел войны чужими руками, но прогадал. Военкор Семён Пегов между тем считает, что у Еревана в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как призвать граждан к оружию.
Военные эксперты в беседе с Царьградом оценили резкие слова главы Армении Никола Пашиняна на фоне продолжающегося военного противостояния в Нагорном Карабахе.
Ранее армянский премьер заявил, что он больше не видит никаких мирных способов разрешения конфликта с Азербайджаном. По его мнению, добиться приемлемого урегулирования ситуации Ереван сможет только "с оружием в руках".
Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц заметил, что до недавнего времени Пашинян допускал варианты переговоров. Кроме того, буквально на днях были заявления руководителей обеих стран о том, что они готовы встретиться в Москве и поговорить.
Но, видимо, эта встреча теперь уже не состоится после последних заявлений армянского лидера. Тут надо отметить, что вчера и сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров проводил в Москве раздельные переговоры с министрами иностранных дел обеих стран. И, судя по всему, именно на этих встречах были озвучены некие планы, после чего Пашинян счёл невозможным дальнейшее дипломатическое урегулирование этого конфликта и призвал всех под ружьё, - предположил журналист.
Военный эксперт Михаил Тимошенко между тем не исключает, что новое резкое высказывание премьера Армении является попыткой привлечь к себе внимание России.
Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Хочет любым путём втянуть Москву в эту свалку. По его мнению, Россия должна напасть на Азербайджан? Пусть он сам и нападает. Получит по морде - и хорошо. Это же ставленник Джорджа Сороса, чего от него ещё ждать. И всё правительство у него такое же: всё пытаются решить чужими руками, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, в свою очередь считает, что у Еревана в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как призвать граждан к оружию.
Никаких взятых на себя обязательств Азербайджан не выполняет. То есть он по-прежнему обстреливает Степанакерт, по-прежнему проводит наступательные операции. А как ещё реагировать? Приходится браться за оружие, чтобы сдержать натиск. […]. Я бы, конечно, в первую очередь поддержал Армению, - поделился журналист.

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