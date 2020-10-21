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Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении
21 октября 2020, 22:55 • 69 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко увидел в грозном заявлении Армении о безальтернативности вооружённого конфликта очередную мольбу к России. По его мнению, Пашинян хотел войны чужими руками, но прогадал. Военкор Семён Пегов между тем считает, что у Еревана в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как призвать граждан к оружию.
Военные эксперты в беседе с Царьградом оценили резкие слова главы Армении Никола Пашиняна на фоне продолжающегося военного противостояния в Нагорном Карабахе.
Ранее армянский премьер заявил, что он больше не видит никаких мирных способов разрешения конфликта с Азербайджаном. По его мнению, добиться приемлемого урегулирования ситуации Ереван сможет только "с оружием в руках".
Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц заметил, что до недавнего времени Пашинян допускал варианты переговоров. Кроме того, буквально на днях были заявления руководителей обеих стран о том, что они готовы встретиться в Москве и поговорить.
Военный эксперт Михаил Тимошенко между тем не исключает, что новое резкое высказывание премьера Армении является попыткой привлечь к себе внимание России.
Военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, в свою очередь считает, что у Еревана в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как призвать граждан к оружию.
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