Пашинян дважды ошибся с Лавровым. Улыбки не сдержала даже супруга

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян дважды оговорился, ошибившись с должностью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сначала назвал его президентом, потом премьер-министром. Улыбки от конфуза не сдержала даже жена Пашиняна.

Не так давно и. о. премьера Армении Никол Пашинян оговорился, назвав президента России Владимира Путина президентом Франции. Теперь политик снова оконфузился. На этот раз он дважды ошибся с должностью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Выступая на предвыборном митинге в Гехаркуникской области и рассказывая об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана, Пашинян сначала назвал Лаврова президентом, а после главой правительства России. Напомним, военнослужащих передали в обмен на карты минных полей.

"Когда президент… - на этом произошла небольшая заминка, однако армянский политик продолжил дальше, и тут же сделал вторую ошибку в должности, - премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях…".

Любопытный момент: свою двойную оговорку сам Пашинян не заметил. Зато стоявшая рядом его супруга Анна Акобян отреагировала на ошибку с должностью Лаврова улыбкой.