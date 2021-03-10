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Пашинян дождался отставки главы Генштаба: "Считается уволенным"

10 марта 2021, 10:35  •  122 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дождался отставки главы Генштаба страны Оника Гаспаряна. "Считается уволенным", - объявил он.
Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписать указ об отставке главы Генштаба, на чём ранее настаивал премьер Никол Пашинян. Тогда говорили, что сложилась двоякая ситуация, и глава ГШ Оник Гаспарян, по законам бюрократии, может лишиться поста уже 4 марта.
В Ереване в последние дни произошло обострение политических разногласий. Сторонники и противники действующего премьера вышли на улицы столицы Армении, чтобы отстаивать свои интересы. Ранее сам Никол Пашинян заявил о намерении инициировать конституционные поправки, в результате принятия которых страна может перейти к полупрезидентской форме правления.
Сегодня же Пашинян коротко сообщил об увольнении главы Генштаба.
"Начальник Генштаба ВС РА Оник Гаспарян считается уволенным с должности", - написал он на своей странице в Facebook.
На официальном сайте правительства Армении указано, что, учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные статьей "О военной службе и статусе военнослужащего", президент республики не подписал представленный премьер-министром проект, но и не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ, с 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян "по праву считается освобождённым от занимаемой должности".
Больше деталей о происходящем в Армении - на сайте нашего корпункта в Армении.

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