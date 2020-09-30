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Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку

30 сентября 2020, 02:30  •  32 • Политика
Православное движение "Сорок Сороков" вскрыло политическое закулисье Баку. Если за премьером Армении Николом Пашиняном стоит Джордж Сорос, то за президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - сам Ротшильд.
Так организация прокомментировала слова Алиева о том, что Никол Пашинян - ставленник Сороса. Она напомнила, что последние три года Дэвид Ротшильд вплотную занимался проектом "Азербайджан-Баку".
Алиев обвинил Пашиняна в том, что он человек Сороса. Так-то оно, может быть, и так, но ведь и Алиев тоже непрост, - пишет "Сорок Сороков" в Telegram.
Представители движения отметили, что вся эта ситуация с повсеместным переделом сфер влияния в Европе, Азии и на Ближнем Востоке очень напоминает Первую мировую войну и соцреволюции 1917-1920 годов.
Скриншот:Telegram/Сорок сороков
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в эфире российского телевидения, заявил, что Пашинян - человек Сороса. По его словам, армянский политик отстаивает чужие интересы, пока его страна переживает глубокий кризис.
С критикой в адрес Армении ранее также выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он обратил внимание на то, что некоторое время назад Ереван попытался сделать разворот на Запад в надежде на то, что европейские партнёры помогут стране в трудную минуту, однако эти надежды, как показывает конфликт в Карабахе, не оправдались.

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