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Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 02:30 • 32 • Политика
Православное движение "Сорок Сороков" вскрыло политическое закулисье Баку. Если за премьером Армении Николом Пашиняном стоит Джордж Сорос, то за президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - сам Ротшильд.
Так организация прокомментировала слова Алиева о том, что Никол Пашинян - ставленник Сороса. Она напомнила, что последние три года Дэвид Ротшильд вплотную занимался проектом "Азербайджан-Баку".
Представители движения отметили, что вся эта ситуация с повсеместным переделом сфер влияния в Европе, Азии и на Ближнем Востоке очень напоминает Первую мировую войну и соцреволюции 1917-1920 годов.
Скриншот:Telegram/Сорок сороков
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в эфире российского телевидения, заявил, что Пашинян - человек Сороса. По его словам, армянский политик отстаивает чужие интересы, пока его страна переживает глубокий кризис.
С критикой в адрес Армении ранее также выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он обратил внимание на то, что некоторое время назад Ереван попытался сделать разворот на Запад в надежде на то, что европейские партнёры помогут стране в трудную минуту, однако эти надежды, как показывает конфликт в Карабахе, не оправдались.
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