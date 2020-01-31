ПАСЕяли, да не взошло. Европейцы не поддержали "Балтик +"

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Зимняя сессия в ПАСЕ не обещала быть холодной. Некоторые готовились и тренировались не на шутку. Чистили салазки, гнули лыжи, крепили резинки к варежкам, вязали шарфы. Образовавшаяся вместе с осенним листопадом инициативная группа "Балтик плюс" должна была явить европейскому миру свое могущество.

Контрудар по российской делегации в ПАСЕ был нанесен с двух плацдармов по сходящимся направлениям. Депутат от патриотической партии Литвы, человек с литовским именем Эмануэлис и литовской фамилией Зингерис озаботился несоблюдением Россией решений ЕСПЧ. Депутат от либеральной партии Латвии, человек с латышским именем Мария и латышской фамилией Голубева озаботилась депутатами из Крыма в российской Госдуме.

От этих увесистых поводов России было не увернуться. Чтобы статья пошла в тираж, нужно было заручиться поддержкой 30 депутатов из пяти стран. Тут как раз пригодилось мощное объединение "Балтик плюс". Страны Плюсбалтики (Латвия, Литва, Эстония, Цеевропа и Джорджия) мигом собрали нужное количество подписантов. В дружественные СМИ были разосланы повестки в виде либретто. Операции с кодовыми названиями "Зингерис" и "Маруся" должны были ухватить колосса за глиняные ноги.

Как на любом уважающем себя собрании, креативная группа "Балтик Плюс" только сказала, что надо сделать. А вот именно "сделать" все должны были европейские депутаты. Они должны были воспылать благородной яростью от ужасов режима, который творится в стране, из которой приехала российская делегация. И, нажав кнопки, немедленно отрубить этой делегации руки, чтобы ограничить ее полную мочь.

Конечно, циники предупреждали, что после всей истории с восстановлением членства России в ПАСЕ, данная затея больше напоминает абсурд. Они сетовали на то, что нахождение украинской делегации в этом новообразовании скорее ослабляет его и делает, как сейчас модно говорить, токсичным. Но что делать, если этот "плюс" ради плюса и создавался?

В итоге все закончилось не просто плохо, а хуже. Машинка "Зингерис" иголочку сломала. Операция "Маруся" тоже провалилась. Эти чопорные европейские рожи не только не поддержали веселые начинания "а давайте снова в ту же лужу". Более того, "Плюсбалтику" еще и толсто потроллили, назначив руководителя российской делегации Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Это, товарищи, ни в какие ворота. Можете не поддерживать, можете не отстаивать свои ценности, можете даже не соглашаться, но… Но вот издеваться-то зачем? Вам там во Франциях с Германиями с Россией легко: сегодня дружим, завтра не дружим. У нас так не пошарахаешься, наш плюс полностью заточен на минус. Могли бы и как-то с пониманием к этому отнестись.