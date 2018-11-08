Пасечник поблагодарил своих соратников на форуме в его честь

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил на форуме, который был организован в его поддержку 8 ноября.

Отмечается, что он поблагодарил всех, кто помогал в его избирательной кампании на пост главы ЛНР и призвал придерживаться курса, выбранного жителями региона в 2014 году.

«Мы с вами провели хорошую кампанию. Было нелегко, но при вашей поддержке у нас получилось всё отлично. Сегодня мы стоим на пороге выборов. Нам предстоит выбрать не только руководство республики, но и тот курс, которым мы будем двигаться и развиваться далее. Выбор, который мы все сделали в 2014 году, остаётся неизменным», — сказал он.

По его словам, нынешние выборы пройдут под лозунгом «Сердцем в России».

«Мы будем с вами выбирать мир, свободу и независимость. Мы будем голосовать против воров-олигархов, против коррупционеров и против войны. Все, кто придёт на избирательные участки, будут делать именно этот выбор», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦИК ЛНР зарегистрировала четырёх кандидатов для участия в выборах главы республики, которые запланированы на 11 ноября.