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ПАСЕ старается вернуть Россию в качестве финансового донора — эксперт

22 января 2019, 20:55  •  62 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько отметил, что лишая Украину места в комитете по снятию санкций с России, ПАСЕ старается вернуть нашу страну в качестве финансового донора.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал решение ПАСЕ о лишении Украины места в комитете, якобы занимающемся работой по снятию санкций с России. В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Безпалько не исключил возможности, что подобное решение ПАСЕ могло быть вызвано недопустимым поведением членов украинской делегации. Эксперт напомнил, что в октябре 2018 года представитель Верховной рады Алексей Гончаренко заявился на заседание Ассамблеи в резиновых перчатках, чтобы не стать жертвой отравления со стороны делегации из России.
Однако главным фактором принятого решения, по мнению эксперта, является желание ПАСЕ вернуть Россию в качестве финансового донора. Безпалько не исключил, что Россия может вернуться на эту международную площадку для того, чтобы иметь возможность донести свою точку зрения. Но произойти это может, по словам эксперта, только в том случае, если ей дадут право голоса.
Однако если речь идет только о сближении Москвы и Ассамблеи, без права голоса, но с обязательными членскими взносами — такой вариант Россию, конечно же, не устроит, отметил собеседник "Невских Новостей".

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