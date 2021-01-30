ПАСЕ сдалась России. Теперь опять придётся платить ненужной организации

Автор:

Сергей Латышев

Подкреплённая силой твёрдость в международных отношениях всегда приносит свои плоды, касается это России или кого-то ещё. Последним подтверждением данного правила стало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не применять санкций против делегации России и подтвердить её полномочия в этой структуре в полном объёме. Это произошло, несмотря на вопли ряда депутатов ПАСЕ об "аннексии Россией украинского Крыма", "оккупации" части территории Грузии и о мерах Москвы против западной марионетки Алексея Навального и его сторонников, у которых за нарушение закона возникли проблемы с правоохранителями. За резолюцию о подтверждении полномочий делегации России без каких-либо ограничений проголосовали 107 депутатов, против – 36. Мониторинговый комитет рекомендовал Ассамблее идти по пути диалога с Москвой, а не конфронтации. Это произошло после того, как глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой спокойно, но твёрдо предупредил своих европейских коллег, что Россия уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий.

Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году,

– предупредил Толстой в ходе сессии. Ему не надо было объяснять депутатам, что это будет означать.

История вопроса

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса из-за "аннексии" Крыма. В знак протеста российские депутаты бойкотировали заседания Ассамблеи. В июне 2017 года Москва, устав дожидаться благоразумия "партнёров", резко сократила взносы в бюджет Совета Европы (СЕ), поскольку делегация России лишилась полноценных прав в ПАСЕ.

Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро.

Эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет Ассамблеи на девять процентов, его дефицит составил полтора миллиона евро. Ведь Москва оплачивала целых восемь процентов расходов этой структуры. Среди спонсоров СЕ Россия находилась на четвёртом месте в списке из почти 50 стран, обходя по этому показателю даже Британию, которой уже нет в ЕС, и совсем немного уступая Франции, Германии и Италии. В июне 2019 года приведённая твёрдой позицией России в чувство ПАСЕ восстановила права её делегации. Российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Соответственно, пошли и взносы в бюджет СЕ.

Оплеуха Украине и Ко

Комментируя новую внешнеполитическую победу России, достигнутую благодаря её твёрдости, Толстой констатировал провал "наглой попытки торпедирования полномочий России со стороны украинской, грузинской и других делегаций, которые пытались, как Моська, лаять на слона".

Член российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале написал:

Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую.

Решение ПАСЕ по России стало пощёчиной для делегаций из стран, которые существуют сегодня благодаря России, "расплачиваясь" со своим благодетелем русофобией и вопиющим ущемлением прав своего русского населения. Атаку возглавила глава украинской делегации Мария Мезенцева, обвинившая Россию в нарушении политических и гражданских прав своих граждан, "преследовании лидера оппозиции", "нарушениях прав человека на оккупированных территориях" Украины.

Россия установила отрицательный рекорд по нарушениям прав человека, она незаконно аннексирует территории других государств. Диалог возможен, если вас слышат. А Россия вас не видит и не слышит,

– вторила ей другая украинская депутатка Леся Забуранная.

Её поддержал литовский депутат Эмануэлис Зингерис: "Российская делегация не реагирует на наши призывы", поэтому надеяться на диалог с ней бесполезно. В результате Мезенцева оспорила права российской делегации, в чём её поддержали 38 депутатов из пяти стран.

Однако ответом им в первый же сессионный день, 25 января, стала поддержка ПАСЕ кандидатуры Толстого на пост одного из 20 вице-президентов Ассамблеи. За него проголосовали 132 депутата, 117 высказались против. Это был первый удар по врагам России. Вторым ударом стало решение, принятое Мониторинговым комитетом ПАСЕ, который почти единогласно поддержал доклад австрийского депутата – социал-демократа Штефана Шеннаха – с предложением подтвердить права российской делегации в ПАСЕ. При этом все поправки украинской делегации, направленные на то, чтобы хоть каким-то образом изменить текст документа, были отвергнуты.

Что это было?

Эта история наглядно показала, кто является маргиналом в ПАСЕ, и что привыкшим жить за чужой счёт бывшим советским республикам не стоит рассчитывать на уважительное к себе отношение со стороны европейцев, даже если тем чем-то несимпатична Россия.

На вердикт ПАСЕ не повлияло даже то, что последние изменения в Конституцию России дают право Конституционному суду объявлять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) необязательными к выполнению, а принятый в 2020 году закон предусматривает уголовную ответственность за отчуждение территории России, что, как признал Шеннах, "делает решение вопроса Крыма в соответствии с международным правом практически невозможным".

После выражения "обеспокоенности" репрессиями против "гражданского общества", оппозиции, "независимых" журналистов, представителей ЛГБТ-сообщества и в связи с созданием в России законодательных препятствий для деятельности "неправительственных организаций", покритиковав Москву за Навального и "применение непропорциональной силы против мирных демонстрантов, которые его поддерживают", Ассамблея приняла решение не лишать полномочий делегацию России в ПАСЕ. Вместо этого в соответствующей резолюции содержится призыв к диалогу "как средству достижения долговременных решений".

Подводим итоги

Итак, как видим, у "чуда в Страсбурге" две основные причины. Во-первых, это твёрдость России, представители которой в ПАСЕ решительно отвергли давление, не пошли на компромиссы и поставили вопрос ребром – или всё, или ничего. Во-вторых, деньги.

Без взносов России, покрывающих практически десятую часть всех потребностей ПАСЕ, существовать этой структуре очень непросто. А там хорошо понимали: унизим Москву – останемся без её денег.

Денежный урок настолько важен, так нагляден, что его значение трудно переоценить, ибо имеет он фактически универсальный характер. Он должен, просто обязан быть распространён на все сферы российской внешней политики. Для всех должно быть кристально ясно: на российские деньги нельзя вредить России, и если какая-нибудь страна и международная структура намерены этим заняться, их необходимо этих денег лишить. Автоматически. Чего сейчас сплошь и рядом не происходит. Иначе Россию никто не будет уважать. Никогда и нигде.