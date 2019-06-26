ПАСЕ рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации в ассамблее

25 июня российская делегация вернулась в зал заседаний ПАСЕ после нескольких лет отсутствия из-за введенных против нее еще в 2014 году санкций за присоединение Крыма и событий на юго-востоке Украины. Это стало возможным после того, как в ночь на вторник ассамблея приняла доклад главы своего регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Она гарантирует национальным делегациям три ключевых права - быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать.

Этот день может стать решающим не только с точки зрения дальнейшего пребывания России в ПАСЕ, но и перспектив ее взаимоотношений с самим Советом Европы.

СТРАСБУРГ/МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в среду рассмотрят вопрос о полномочиях российской делегации и проголосуют за кандидатуру генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Однако когда делегация РФ, состоящая из 11 депутатов Госдумы и семи членов Совета Федерации, должна была подтвердить свои полномочия в ассамблее, это было опротестовано группой членов ПАСЕ, представляющих в том числе Грузию, Украину и прибалтийские страны. Согласно правилам организации, для оспаривания полномочий необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. Поскольку такое количество набралось, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье поручила составить отдельный доклад по полномочиям.

Как пояснил ТАСС источник в ПАСЕ, "полномочия российской делегации были оспорены как по формальным, так по политическим основаниям, поэтому доклады будут готовиться в двух комитетах ассамблеи - мониторинговом и регламентном", но они, скорее всего, "будут объединены в один и представлены в течение 24 часов, затем состоится голосование".

По мнению собеседника агентства, поскольку инициаторы акции "преследуют целью добиться какого-либо поражения в правах российской делегации", в докладах могут содержаться "предложения об ограничении полномочий представлять ПАСЕ и Совет Европы в иных организациях, наблюдать за выборами, выступать в качестве докладчика, выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы".

Возможные последствия

В случае, если события в ПАСЕ будут развиваться по негативному сценарию и полномочия России в том или ином виде будут ущемлены, делегация РФ покинет Страсбург.

Это условие неоднократно подчеркивалось руководством Федерального Собрания и делегации как до начала сессии, так и в ходе нее. Так, пояснял председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия не будет работать на площадке ПАСЕ, "если микроскопическая санкция будет применена" к ее делегации. Со своей стороны, глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой констатировал, что "полномочия оспариваются вообще в целом, нет такой процедуры - разделять полномочия на основные и второстепенные". Поэтому, указывал он, российская делегация не намерена терпеть "никакого ущерба для [своих] полномочий".

При реализации санкционного сценария российские парламентарии не будут принимать участие в выборах генерального секретаря Совета Европы, которые должны пройти в среду. На голосование выдвинуты две кандидатуры: вице- премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Как заявил журналистам Толстой, члены делегации до подтверждения полномочий даже не войдут в зал заседаний, где будет проходить голосование по кандидатурам генсека. Более того, в РФ обращали внимание, что мандат нового генсека, избранного без участия России, может быть подвергнут сомнению с ее стороны.

Только после восстановления всех полномочий Россия готова заплатить взнос в бюджет Совета Европы, перечисление которого было заморожено в 2017 году. Как указал, отвечая на вопрос ТАСС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вопрос задолженности перед СЕ "будет урегулирован, как только будет окончательная ясность с восстановлением прав [делегации РФ в ПАСЕ]". "Полное восстановление прав - и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального собрания Российской Федерации", - подчеркнул глава МИД.

Этот вопрос является немаловажным для СЕ, где Россия - один из крупнейших плательщиков, чей ежегодный взнос составлял порядка $30 млн.

Потенциально возможный уход российский делегации из Страсбурга в контексте невыплаты взноса может иметь глобальные последствия для Совета Европы, поскольку в принципе поставит вопрос о дальнейшем пребывании РФ в этой организации. Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это будет обусловлено в том числе тем, что РФ два года не выплачивает взносы в СЕ, в июне истекает срок, после которого, по уставу Совета, Россия может быть исключена из него.

Иными словами, Совет Европы из-за конфронтационного "задора" некоторых членов его парламентской ассамблеи может лишиться своего ведущего участника, под удар будет поставлено само единое европейское правовое пространство, поскольку решения органов СЕ, например, Суда по правам человека, при таком развитии событий потеряют значимость на территории России.

Интересы России

Между тем в РФ неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в сохранении своего членства в Совете Европы, разделяют многие его ценности. За годы пребывания в рядах Совета Европы Россия присоединилась примерно к 60 его конвенциям, подписала соглашения о сотрудничестве в области образования, культуры, спорта, договоренности в сфере защиты прав человека.

Как отмечала ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия считает "очень правильным создание единого правового, гуманитарного пространства, потому что это открывает возможности, снимает препятствия для сотрудничества в самых разных сферах стран - членов Совета Европы". По ее мнению, невозможно представить себе Европу без России - "крупнейшего европейского государства, без государства, которое внесло огромный вклад в развитие европейской цивилизации, европейской культуры, литературы, искусства".

Однако, указывала глава верхней палаты парламента, в органах Совета Европы, в том числе ПАСЕ, должны на равных участвовать все 47 государств - членов организации.

Россия готова к работе

В этой связи российская делегация с самого начала демонстрировала настрой на конструктивную работу в ПАСЕ и готовность принимать участие в ее работе при подтверждении всех полномочий.

Как пояснял Слуцкий, в случае, если россияне останутся в Страсбурге, они "внесут предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы", готовы активно работать в комиссиях ассамблеи и взаимодействовать с коллегами на этой международной парламентской площадке.

Во вторник кандидатура Слуцкого была выдвинута на пост вице-спикера ассамблеи, однако это предложение торпедировала украинская делегация, указавшая на факт включения российского депутата в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму. В результате кандидатура Слуцкого была вынесена на голосование, результаты которого также станут известны утром в среду.

По мнению главы профильного думского комитета, в ПАСЕ "есть люди, с которыми можно общаться, можно работать, и это необходимо". "Нас сюда [в ПАСЕ] позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда", - отмечал парламентарий.

В этом смысле 26 июня, когда депутатам ПАСЕ предстоит голосовать за полномочия российской делегации, продемонстрирует, насколько сильны здравый смысл и заинтересованность в общеевропейском сотрудничестве в одной из старейших международных организаций, отмечающей в этом году свое 70-летие.