ПАСЕ рассчитывает на "полное сотрудничество" с Россией

О том, что Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье.

"Утверждение полномочий - это не карт-бланш", - отметила она на пленарном заседании. По ее словам, ПАСЕ обратилась к Москве с "многочисленными требованиями". Одно из них все еще касается Крыма. Напомним, полуостров стал частью России на законных основаниях в 2014 году.

"Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены", - заявила Мори-Паскье. Однако подчеркнула, что никакого давления теперь на российскую сторону оказываться не будет, поскольку "диалог - это самое эффективное средство урегулирования споров".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после законного референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва же, в свою очередь, приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Российская сторона неоднократно объясняла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. Москва объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям. В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.