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ПАСЕ приняла резолюцию по задержанию украинских моряков у Керченского пролива
24 января 2019, 21:39 • 30 • В России
Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации с задержанием украинских моряков у Керченского пролива. Делегаты призвали Россию «немедленно освободить» граждан Украины. Кроме того, ПАСЕ подержала предложение о направлении группы международных наблюдателей для оценки ситуации в Керченском проливе.
При этом ПАСЕ отказалась вносить в текст резолюции поправку, которую предложила Украина. А именно: назвать украинских арестованных моряков «военнопленными».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию «решением антироссийского характера».
- Документ сохраняет все популистские штампы и оценки инцидента в Керченском проливе, уже неоднократно звучавшие от западных кураторов Киева, - прокомментировал Слуцкий ТАСС.
25 ноября 2018 года три судна украинских ВМФ совершили провокацию в территориальных водах России, пытаясь без уведомления пройти через Керченский пролив. Корабли были задержаны, все 24 члена экипажа арестованы.
Россия приостановила деятельность своей делегации в ПАСЕ после лишения ее права голоса и принятия резолюции с осуждением включения Крыма в состав РФ.
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