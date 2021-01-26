|
ПАСЕ потребовала от Украины соблюдать языковые права нацменьшинств
26 января 2021, 17:00 • 142 • Политика
В Старом Свете выразили озабоченность проведением судебной системы Незалежной и эффективностью борьбы с коррупцией
Украинские власти должны возобновить эффективное электронное декларирование чиновниками своих доходов и собственности и уточнить статус Национального антикоррупционного бюро. Такое требование к Киеву зафиксировано в ежегодном отчете о прогрессе мониторинговой процедуры ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что европейская организация озабочена состоянием реформы судебной системы Незалежной. При этом в Ассамблее похвалили "усилия" руководства соборной в вопросах борьбы с мздоимством.
"У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией", – говорится в отчете.
Организация призвала Киев не совершать какие-либо действия, которые могут иметь "длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".
Кроме того, документ критикует периодические нападения на представителей СМИ в стране. Ассамблея просит обеспечить эффективное расследование всех атак на журналистов, а также обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав нацменьшинств.
Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя заявление главы Совбеза РФ Николая Патрушева об ущемлении прав русскоязычных в соборной, сказал, что киевский режим не нуждается в советах России и какой-либо другой страны по вопросам госязыка. Возможно, к ПАСЕ украинские постмайданные вожди прислушаются.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2021, 15:30
|
20 января 2021, 13:25
|
23 января 2021, 20:15
|
25 января 2021, 08:55
|
20 января 2021, 09:45
|
22 января 2021, 13:05
|
20 января 2021, 08:50