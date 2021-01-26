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ПАСЕ потребовала от Украины соблюдать языковые права нацменьшинств

26 января 2021, 17:00  •  142 • Политика
Фото: www.globallookpress.com
В Старом Свете выразили озабоченность проведением судебной системы Незалежной и эффективностью борьбы с коррупцией
Украинские власти должны возобновить эффективное электронное декларирование чиновниками своих доходов и собственности и уточнить статус Национального антикоррупционного бюро. Такое требование к Киеву зафиксировано в ежегодном отчете о прогрессе мониторинговой процедуры ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что европейская организация озабочена состоянием реформы судебной системы Незалежной. При этом в Ассамблее похвалили "усилия" руководства соборной в вопросах борьбы с мздоимством.
"У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией", – говорится в отчете.
Организация призвала Киев не совершать какие-либо действия, которые могут иметь "длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".
Кроме того, документ критикует периодические нападения на представителей СМИ в стране. Ассамблея просит обеспечить эффективное расследование всех атак на журналистов, а также обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав нацменьшинств.
Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя заявление главы Совбеза РФ Николая Патрушева об ущемлении прав русскоязычных в соборной, сказал, что киевский режим не нуждается в советах России и какой-либо другой страны по вопросам госязыка. Возможно, к ПАСЕ украинские постмайданные вожди прислушаются.

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