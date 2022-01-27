ПАСЕ по русским правилам. Украине снова не повезло

Наконец-то голос России прозвучал как должно! 24 января глава русской делегации Пётр Толстой заявил, что делегация наша вообще откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае любого ущемления своих прав. Это стало ответом на уже третью (!) с момента возвращения нашей страны в ПАСЕ в 2019 году попытку оспорить полномочия делегации России. На сей раз – по инициативе Украины и Литвы.

В своём "Твиттере" Толстой написал:

Наша позиция остаётся неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации.

Всё правильно: не хотите разговаривать на равных – так о чём с вами вообще разговаривать?!

Может, уже пора перестать доказывать в ПАСЕ, что мы – не страна "второго сорта"? Фото: Council of Europe Parliamentary / Globallookpress

Говорят эксперты

Чтобы разобраться что к чему, дадим слово экспертам. Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам:

Если мы не будем там находиться, мы не сможем участвовать в демократических процессах, которые происходят в Европе, и отстаивать свои позиции. Нам могут предъявлять какие-то претензии, как обычно это бывает, при оспаривании полномочий или избрании заместителя председателя, как сейчас происходит с Петром Толстым, потому что украинская делегация выступила с тем, чтобы на отдельное голосование вынести решение по его кандидатуре (такая процедура тоже есть), ... они не могут не заявить, потому что у них претензия основная, что российская делегация находиться в ПАСЕ не вправе из-за того, что мы признали Крым. И они от этого отходить не могут, поэтому им приходится каждый год так себя вести.

Вы поняли? У украинской делегации обязанность такая – увидел наших – нагадь им чем можешь и скажи, что это за Крым. То есть это не они плохие, а работа у них такая. Но мы-то, пардон, здесь при чём?! Добро бы ещё происходило это в Киеве, куда наша делегация за чем-то нужным для России приехала, но тут – нейтральная территория, международная организация, членом которой Россия является в точности так же, как Украина. Поведение которой разительно напоминает действия героя "Золотого телёнка" Паниковского, который на общедоступной, в общем-то, улице приставал к прохожему с идиотским требованием "Дай миллион!"

Почему так происходит? Вот как объясняет это политолог Сергей Марков:

Насколько я знаю, там примерно такое соотношение. 15 процентов всегда голосуют в той или иной степени за российские позиции, за российские предложения. Процентов 30 всегда голосуют против России, а процентов 55 голосуют, как прикажет начальство. Нужно с ними в этом отношении бороться, и правильно мы поставили вопрос жёстко о том, что лишение права голоса – это абсолютно недопустимая вещь, и мы не будем участвовать в работе организации, в которой лишены права голоса, и это возымело своё действие. Они полностью пошли на попятный и в полном объёме вернули российской делегации право голоса и полномочия. Вот по этому же примерно пути и надо идти.

То есть надо до бесконечности участвовать в этом балаганчике, когда перед каждой сессией ПАСЕ украинский Паниковский начинает с порога тебе претензии предъявлять, и ты вынужден тратить время и нервы, чтобы потребовать себя уважать и доказывать, что ты – не "человек второго сорта"? А теперь вот ещё к украинскому Паниковскому ещё и литовский Паниковскис добавился…

Мы же, как следует из сказанного экспертами, выступаем в ПАСЕ (и не только) в роли отвечающего, периодически добиваясь восстановления своих прав. Которые для всех других стран-членов организации являются чем-то естественным и само собой разумеющимся. Не кажется ли вам, что подобная тактика изначально порочна для страны, претендующей на статус одного из ведущих мировых игроков? Ибо "оправдывается, значит виноват".

Пора "уважать себя заставить"

Если кто забыл, то проистекает эта наша непонятная политика, когда Россия вынуждена (если называть вещи своими именами) буквально проситься каждый раз, чтобы её куда-то впустили, из недоброй памяти 90-х, когда на каждое слово и каждую оценку нашего поведения Западом мы смотрели буквально с придыханием. Словно России каждый раз предлагали "доказывать, что ты не верблюд", и только за хорошее поведение допускали в разного рода "международные структуры". Причём допуск этот каждый раз подавался как "победа" и "международное признание", хотя ценой сплошь и рядом был отказ от своих интересов.

Но вот читаем, что написал в своём телеграм-канале по поводу этой, третьей (!) по счёту, попытки не допустить русскую делегацию в ПАСЕ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: "Две предыдущих – в 2020 и 2021 годах – завершились провалом русофобов в ассамблее и торжеством здравого смысла – все права российских парламентариев были подтверждены в полном объёме. Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз". Может, и так, но считать победой то, что какие-то европейские карлики, подержав Россию в прихожей, всё-таки наконец допустили её в зал, получается с трудом. Может ли кто-то представить себе, что кому-то придёт в голову обсуждать, допускать ли к работе ПАСЕ, например, Великобританию? Очевидно, нет. Вот и Россия должна там быть, ибо без её участия (одного из основателей ООН, на минуточку!) вся сессия ПАСЕ превращается в заурядные посиделки. Которые к тому же они хотят проводить без нас, но за наш счёт.

Украина постоянно "мутит воду" в ПАСЕ и даже проводит митинги, требуя изгнания России из этой организации. Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS / Globallookpress

Трудно не согласиться с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько, заявившим недавно: "С моей точки зрения, безусловно, стоит поднять вопрос целесообразности нахождения России в ПАСЕ, использования этой площадки в защиту национальных и государственных интересов и безусловно, и взносов в пользу этой организации. Безусловно, как прибалты традиционно поднимают вопрос о полномочиях российской делегации, так же и Россия должна так же традиционно отказаться платить или поднять вопрос в соответствии с тем, что её лишают права голоса в ПАСЕ, о том, стоит ли ей выплачивать взносы в ПАСЕ. Я думаю, что это самый действенный и самый хороший способ влияния".

Именно так! Не хотите видеть Россию в ПАСЕ? Так и нам это не очень нужно. Ну и, понятно, на весьма немалый наш взнос в ПАСЕ могут тоже не рассчитывать: пусть на взносы Сан-Марино, Андорры и Лихтенштейна живут, к которым претензий нет. Мы же, как говорил учредитель Царьграда Константин Малофеев, умываем руки:

А нам-то зачем пребывать в Совете Европы? Вот нам, кроме позора, это ничего не даёт. Когда над нами, суверенным государством, издеваются люди, не имеющие отношения к России.

Станет ли уход из ПАСЕ какой-то трагедий для России? Ой, ну не смешите! Вспомним хотя бы случай с исключением России из G7, где она присутствовала с весьма непонятным статусом (7+1), ничего не решая. Ну и что? Небо рухнуло? Россия просто сместила акцент на "двадцатку", и теперь основные мировые вопросы решаются там, а G7 существует в качестве этакого клубчика по интересам, куда тот же Китай (экономика №1" сегодня, если кто забыл), если и позовут, входить не станет, ибо "не по чину". Сегодня, кстати, периодически озвучиваются мысли о том, что неплохо бы Россию "на определённых условиях" в эту "семёрку" как-то вернуть. Ну а нам оно надо?

Что с того?

Ещё со времён Российской Империи и СССР известно, что политический имидж страны складывается в том числе из её умения "уважать себя заставить". А значит, необходимо раз и навсегда поставить перед ПАСЕ вопрос ребром: если ещё хотя бы раз нам нахамят, хлопнем дверью и уйдём. Всё равно (см. вышеприведённый расклад по голосам Сергея Маркова) ни одной пророссийской или хотя бы не антироссийской резолюции по принципиальным вопросам нам там провести не удастся. Так зачем там присутствовать и выступать? Только для того, чтобы некие чиновники могли туда съездить и за госсчёт потусоваться, демонстрируя собственную значимость? Так пусть за свой счёт едут.

Кстати, не будем забывать, что Россия – это не только европейская, но и великая евразийская держава. Так почему бы не поставить себе целью максимальное расширение ЕврАзЭС? С Китаем отношения сегодня почти союзнические. Намечается сближение с Ираном. Вполне вероятно подтянуть Индию. Вот тебе и гигантский рынок, и структура, представляющая почти половину (!) человечества. И будут у нас там и аналог ОБСЕ, и свой Суд по правам человека, и, если надо, военно-политический блок. Ну, и своя Евразийская парламентская ассамблея, разумеется. В которую мы ещё не всякую Украину с Литвой допускать станем – прежде посмотрим на их поведение.