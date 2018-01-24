ПАСЕ отомстила России скандалом вокруг Донбасса за нежелание платить взносы

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ПАСЕ потребовала от Москвы перестать признавать паспорта, выданные в республиках, и обеспечить "соблюдение прав человека в Крыму".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине" во вторник, 23 января. В документе озвучены требования к России "прекратить военную и финансовую поддержку" Донецкой и Луганской народных республик.

Документ был разработан литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом. Как отмечается в тексте, Парламентская ассамблея якобы "встревожена гуманитарной ситуацией", сложившейся в результате конфликта в Донбассе, а также присоединением Крыма к Российской Федерации.

Как утверждают авторы резолюции, именно якобы в результате политики России более четырех миллионов человек в Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим ПАСЕ призывает Россию "прекратить военную и финансовую поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", перестать признавать паспорта, судебные решения и документы, подтверждающие выданные в ДНР и ЛНР имущественные права.

В документе также подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и снятие запрета на "Меджлис крымских татар" (организация запрещена в России).