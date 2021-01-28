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ПАСЕ отказалась ограничивать полномочия российской делегации

28 января 2021, 14:50  •  85 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва добилась возвращения к полноформатной деятельности в ассамблее
Парламентская ассамблея совета Европы провела обсуждение вопроса о полномочиях России в составе ПАСЕ. Проект резолюции от комитета ведомства, поступивший в распоряжение СМИ, подтверждает их ратификацию.
Об этом пишет РИА "Новости".
Полномочия РФ в составе ПАСЕ стали предметом оспаривания в начале 2020 года, до этого – в 2019 году. В 2014 года Россия лишилась права голоса в парламентской ассамблее из-за включения Крыма в состав России и украинского кризиса. Кремль отказался от своего представительства ПАСЕ из-за ужесточения санкций, решив не отправлять заявку на подтверждение своих полномочий в Страсбург. Позднее полноформатная деятельность Москвы в ассамблее была восстановлена, передает РИА Новости.
Впрочем, в последнее время шли обсуждения о том, что ПАСЕ может ограничить права России. В Москве рассказывали о том, что будет, если организация решится на такое.
Так, глава делегации Совфеда РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил ранее, что делегаты откажутся от своего присутствия в составе Парламентской ассамблее Совета Европы при принятии решения об ограничении полномочий российской стороны.
Как отметил парламентарий, Россия никогда не согласится ни на какие ультимативные условия, санкции и ограничительные меры. При отказе ПАСЕ от ратификации полномочий российской стороны делегация покинет площадку, как шесть лет назад.

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