ПАСЕ не пришлёт наблюдателей на выборы в Молдове

Отсутствие наблюдателей ПАСЕ на выборах может отразиться на признании итогов выборов

В следующее воскресенье в Молдове состоятся президентские выборы, для проведения которых на территории страны создано 2004 избирательных участка.

В субботу, 24 октября, истёк срок подачи документов на получение аккредитации наблюдателей на президентских выборах. Всего в Центральной избирательной комиссии Молдовы аккредитовано 1195 национальных наблюдателей и 191 международный наблюдатель.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ограничениями на поездки Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила о своём решении не направлять Мониторинговый комитет по наблюдению за президентскими выборами в Молдове. Несмотря на то, что ещё в июле в Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было объявлено о создании Специальной комиссии по наблюдению за выборами в Молдове, в комиссию должно было войти 20 представителей ПАСЕ.

Напомним, что наблюдатели ПАСЕ всегда участвуют в наблюдении за тем, как проходят выборы в странах, парламент которых имеет статус специального гостя или партнёра по демократии, или подавшего заявку на членство в ЕС.

В ПАСЕ лишь «выразили надежду», что президентские выборы в Молдавии пройдут «без грубых нарушений и в соответствии с рекомендациями ПАСЕ и Венецианской комиссии».

«Решение было принято с учётом ограничений, введённых многими странами в отношении путешествий в Молдову. Многие члены комитета по наблюдению за президентскими выборами в Молдове, включая его председателя, отозвали свои кандидатуры из-за развития пандемии»,

– говорится в сообщении ЦИК.

В Молдавии решение ПАСЕ встретили настороженно, отметив, что за формальной причиной, по которой Страсбург отказался отправлять наблюдателей на выборы, можно увидеть и другие, которые действительно внушают опасения.

Отсутствие наблюдателей ПАСЕ на молдавских выборах не окажет никакого влияния на сам избирательный процесс, зато на признание итогов выборов может оказать огромное влияние.

Молдавский политолог Виктор Жук считает, что у ПАСЕ есть две причины не присылать своих наблюдателей в Молдавию.

«Первая – коронавирус. Мы знаем, что «красный код» повсюду, тем более в самой ПАСЕ много заболевших. Второе – это сигнал властям Молдовы о том, что необходимо придерживаться fair play (честная игра – Ред.), чтобы выборы были честными и демократическими. Потому что есть вопросы, связанные с использованием админресурса и влиянием извне. Не думаю, что дойдёт до цветной революции, но кое-какие опасения есть»,

– отметил Виктор Жук.

А по мнению политического аналитика Корнелиу Чури, вполне вероятно, что ПАСЕ таким образом «хочет оставить для себя дополнительное поле для манёвра».

«У них есть очень серьёзный мотив – коронавирус, с другой стороны если бы они очень пожелали, то приехали бы. Кажется, они хотят сделать отчёт со слов других»,

– предполагает аналитик.

По его словам, на сами выборы это никак не повлияет, потому что «наблюдатели партий и местных организаций намного эффективней», тогда как международные миссии являются «дополнительным инструментом давления на власть».

А Виктор Жук уверен – и без миссии ПАСЕ наблюдателей в Молдавии будет достаточно.