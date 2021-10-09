Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

ПАСЕ и ЕС призвали к отмене смертной казни. Сенатор парировал неудобными вопросами

09 октября 2021, 20:45  •  234 • Политика
ПАСЕ и ЕС призвали власти Белоруссии к отмене смертной казни. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, однако, парировал неудобными вопросами, ответы на которые "долгие годы не слышно ни от одной западной организации".
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал призыв представителей ЕС и ПАСЕ к белорусским властям по поводу необходимости отмены смертной казни.
Соответствующие заявления Евросоюза и Парламентской ассамблеи Совета Европы были приурочены к грядущему Всемирному дню против смертной казни, который празднуется 10 октября.
Представитель ПАСЕ Владимир Варданян подчеркнул, что Белоруссия на данный момент является единственным европейским государством, где всё ещё используется подобная мера наказания.
Пушков, однако, раскритиковал заявление ПАСЕ. Он привёл формулировки, которые вызвали у него особое возмущение. Русский сенатор указал на фразу о том, что смертная казнь является бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство наказанием, которое противоречит праву на жизнь.
Он задался вопросом, как в таком случае относиться к праву на жизнь тех, кто стал жертвами маньяков, террористов, "вожаков гитлеровского рейха":
Или решения Нюрнбергского трибунала были неверны? Или казнь Эйхмана в Израиле? И надо было сохранить их достоинство? Долгие годы я не слышу ответа на эти вопросы ни от одной западной организации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





234
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
05 октября 2021, 09:25
Великобритания готовится к немыслимому
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.