ПАСЕ и ЕС призвали к отмене смертной казни. Сенатор парировал неудобными вопросами

ПАСЕ и ЕС призвали власти Белоруссии к отмене смертной казни. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, однако, парировал неудобными вопросами, ответы на которые "долгие годы не слышно ни от одной западной организации".

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал призыв представителей ЕС и ПАСЕ к белорусским властям по поводу необходимости отмены смертной казни.

Соответствующие заявления Евросоюза и Парламентской ассамблеи Совета Европы были приурочены к грядущему Всемирному дню против смертной казни, который празднуется 10 октября.

Представитель ПАСЕ Владимир Варданян подчеркнул, что Белоруссия на данный момент является единственным европейским государством, где всё ещё используется подобная мера наказания.

Пушков, однако, раскритиковал заявление ПАСЕ. Он привёл формулировки, которые вызвали у него особое возмущение. Русский сенатор указал на фразу о том, что смертная казнь является бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство наказанием, которое противоречит праву на жизнь.

Он задался вопросом, как в таком случае относиться к праву на жизнь тех, кто стал жертвами маньяков, террористов, "вожаков гитлеровского рейха":