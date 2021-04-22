ПАСЕ безрезультатно призывает Ригу прекратить дискриминацию

Латвии напомнили о правах национальных меньшинств

Парламентская ассамблея Совета Европы ещё раз напомнила Латвии – права национальных меньшинств необходимо уважать и соблюдать.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция «Сохранение национальных меньшинств в Европе», в которой уделяется внимание притеснению национальных меньшинств в Латвии.

«На территории Евросоюза в последнее время возник целый ряд проблем, которые ставят под угрозу права представителей национальных меньшинств. Среди них – межгосударственные конфликты, из-за которых нацменьшинства стали восприниматься центральной властью как угроза безопасности и территориальной целостности государств, а их права начали использоваться как инструмент для достижения политических целей»,

– говорится в тексте резолюции.

В документе особо подчёркивается тот факт, что знание государственного языка необходимо всем гражданам страны, независимо от этнической принадлежности. Однако сделать изучение государственного языка привлекательным для всех без исключения граждан – это прямая обязанность государства.

В тексте резолюции и в докладе, который дополнил документ, была проанализирована ситуация с нарушением прав национальных меньшинств в Латвии, на Украине и в Уэльсе.

С докладом выступила автор проекта, депутат от Европейской народной партии Эльвира Ковач, раскритиковав принятые в Латвии поправки в закон об образовании, отметив, что в разработке проекта поправок не принимали участия представители национальных меньшинств, следовательно, их мнение не было учтено. Всё это приведёт к тому, что достаточно большая часть населения Латвии будет чувствовать себя ущемлённой в своих правах, уверена Ковач.

В ПАСЕ призвали все государства Европы включить стандарты, закреплённые в Рамочной конвенции в свои внутренние законодательства и применять их на практике для защиты прав национальных меньшинств.

«Государства должны укреплять диалог с лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам путём создания постоянных механизмов консультаций, позволяющих им в полной мере и эффективно участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся их прав. А также принять дополнительные меры по борьбе с языком вражды в отношении этих лиц»,

– говорится в тексте резолюции.

Это не первое напоминание, полученное Латвией уже в текущем году от международных организаций. В марте 2021 года Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам по вопросам языковой политики опубликовал рекомендации относительно нарушения прав национальных меньшинств в Латвии, предложив восстановить в стране двуязычное образование и указав на дискриминацию части населения.

Рекомендации ООН вызвали волну возмущения среди политиков и журналистов Латвии. А премьер-министр Кришьянис Кариньш официально заявил, что изменений политики в отношении национальных меньшинств в стране не будет.

Ну а пока в ПАСЕ требуют прекратить нарушать права национальных меньшинств, в Латвии запретили издавать бесплатную газету о вакцинации на русском языке, которую планировало выпускать Бюро вакцинации для русскоязычных жителей страны.