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ПАСЕ без сопротивления проголосовала за добровольный выход России из Совета Европы

16 марта 2022, 03:50  •  30 • Политика
В парламентской ассамблее предложили комитету министров как можно скорее назначить дату, с момента которой Россия покинет Совет Европы.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за выход России из состава организации, хотя Москва сама приняла такое решение. Никто из депутатов не воспротивился этому решению. Лишь трое воздержались, сообщают РИА Новости.
В заключении ПАСЕ сказано, что кабинет министров должен как можно скорее назначить дату, с которой Россия перестанет числиться в составе международной организации.
Еще до голосования глава МИД России Сергей Лавров вручил письмо генсеку парламентской ассамблеи о добровольном выходе страны из Совета. После этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий сказал, что при таком исходе Россия откажется от европейской конвенции о правах человека.
Ранее Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев заявил, что России давно было пора покинуть этот рассадник разврата.
"Членство обязывало Россию встраиваться в ЛГБТ-повестку, поскольку этот содом был легализован на уровне Совета Европы и защищался Европейским судом по правам человека. Развращение наших детей имело свой корень именно в этих наднациональных институтах. Слава Богу, это прощание с грехом случилось. Теперь можно спокойно, не оглядываясь на лесбиянок и гомосексуалистов из Брюсселя и Страсбурга, заняться наведением порядка в собственном доме", - написал Малофеев в своем телеграм-канале.

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