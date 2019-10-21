Пас России!

В самом деле, если можно Эрдогану, то почему нельзя Путину?! Президент Турции ввёл войска в Сирию ради установления мира. А почему бы президенту России не поступить аналогично – не ввести войска в Донбасс? По той же причине – ради установления мира. Международное сообщество проглотило турецкий демарш – значит проглотит и наш. Так или иначе, Эрдоган уже открыл ящик Пандоры – и мир больше никогда не будет прежним.

«Эрдоган, перейдя сирийскую границу, фактически отдал пас Путину! – истерит в телеэфире бывший президент Украины Леонид Кравчук. – Теперь, если с разведением войск у нас в Донбассе что-то пойдёт не так, Москва сможет поступить точно так же, как Анкара. Скажут, «мы были вынуждены ввести войска, чтобы обеспечить мирный процесс!» А международное сообщество только пальчиком погрозит». Санкции? Да Иран под этими санкциями чуть ли не полвека – и ничего, страна стала центром силы на Ближнем Востоке. Россия тоже пять лет под санкциями – некомфортно, конечно, неудобно, бизнесмены рыдают, но ведь не фатально? Вот и турки решили, что не фатально. Уйдут американцы с базы Инджирлик – пустят русских. Откажутся продавать Анкаре новейшие истребители – купят российские. Страны – условные «нарушители конвенции» – научились обходить санкции. То, что нельзя из-за санкций купить напрямую, покупают через посредников. И ни у Брюсселя, ни у Вашингтона не осталось, по сути, никаких сдерживающих механизмов. По-настоящему эффективных. Наглядный пример того – действия Турции в Сирии. Понять Эрдогана в самом деле немудрено – и свои, турецкие, курды чудят так, что мало ему не кажется. Анкара вынуждена держать у себя в Северном Курдистане целые войсковые соединения. В турецких городах Джизре, Диярбакыре вот уже несколько лет не прекращаются бои турок с курдами. По турецким городам лупит турецкая боевая авиация! Перца добавляет тот факт, что в Турции граждан не делят по национальностям, там все граждане – турки. И выходит, что в стране идёт полноценная гражданская война! Прекратить её нет никакой возможности, ибо курдских боевиков в Турции поддерживают их сирийские соплеменники. И, выходит, война без конца. Единственный шанс остановить эту войну – ударить по Сирии. В эпицентр угрозы. Эрдоган это сделал. И теперь экс-президент Украины Кравчук справедливо опасается, а не повторит ли Путин за Эрдоганом? Недавняя попытка развести войска в Донбассе провалилась, со стороны Украины продолжаются обстрелы народных республик, гибнут мирные люди. Конца и края войне не видно, шестой год идёт. Дольше, чем Великая Отечественная. Так почему бы не применить эффективный сценарий – вслед за Эрдоганом? Нет, правда?

Шанс вернуть Арарат

На Западе считается, что мироустройство завершилось, и государственные границы отныне неприкосновенны и нерушимы. Но это декларативная часть. А вот вам реальность. Польская Силезия требует автономии от Варшавы. А не дадут – «шлюнзюки» грозятся провозгласить независимость Шлёнской республики. Или воссоединятся с Германией – там как раз подходящее федеративное устройство, а силезцы, именующие себя шлюнзюками – один из самых многочисленных в Европе разделённых народов. Между прочим, у Шлёнской республики уже появился свой «национальный флаг» – точная копия украинского, только с германским орлом в центре. Про Каталонию, наверное, тоже к месту будет напомнить. Едва в Мадриде осудили устроителей каталонского референдума, влепив им немалые сроки, как на улицы Барселоны вышли десятки тысяч протестующих. К моменту сдачи номера счёт раненным в ходе уличных столкновений шёл на сотни. И если в Европе кому-то казалось, что каталонский сепаратизм удалось замести под ковёр, – дудки! Продолжать можно долго: работящему промышленному северу Италии надоело уживаться в одной стране с вечно бездельничающим мафиозным югом. В Шотландии – на носу новый референдум о независимости, и брексит, похоже, сыграет с Британской империей злую шутку. Империя выходит из Евросоюза, а Шотландия – из империи. Похоже, в ближайшие годы Европу ждёт большой передел границ. И как тут натыкать Эрдогана носом в сирийскую границу, если и со своими границами не разобраться?! Вот вы, наверное, гадаете, почему Берлин не высказал Анкаре своего веского слова. А потому, что в Германии всерьёз просчитывают последствия «воссоединения» с Силезией и «восстановления германского примата» над Данцигом и Кёнигсбергом – простите, над польским Гданьском и российским Калининградом. Нерушимость границ, говорите? А Югославия? А как же признание Евросоюзом Косова – фактическое разделение Сербии? Мало вам прецедентов?

По теме 2233 Джонсон и Столтенберг заявили о необходимости прекращения военной операции в Сирии В своем совместном заявлении Борис Джонсон и Йенс Столтенберг указали на необходимость прекратить военную операцию Турции на территории Сирии. Операция «Источник мира» началась 9 октября.

И вот вам новые вводные. Государственные границы нынче податливы, как пластилин. Румыния отторгает у Украины черноморский остров Змеиный и закрепляет аннексию в судебном порядке, под аплодисменты Брюсселя. Черногория отделяется от Сербии и вступает в НАТО. Россия воссоединяется с Крымом, а народные республики Донбасса провозглашают независимость – вслед за Абхазией и Южной Осетией. И это – реальность. О какой незыблемости границ продолжают талдычить европейцы?! Анкара, наплевав на миропорядок и растерев, вторгается в Сирию. Повод, конечно, веский, но сам факт вторжения на чужую территорию он не отменяет. При этом Эрдоган, тактично оставив за скобками Крым, тычет Европу носом в Змеиный – если румынам позволили осуществить вооружённый захват украинской земли, то почему нам-то нельзя? К тому же турки вовсе не собираются навсегда захватывать сирийские земли. Это временно. Ради мира. Как в своё время на Кипре. Сколько там турки, лет 40 уже?

Вообще-то Эрдоган, конечно, рискует. Закон сохранения массы – в одном месте убыло, значит, в другом прибудет. И наоборот. В Сирии турки, конечно, что называется, подобедали. Но однажды армяне вознамерятся вернуть себе турецкие Карс с Араратом (священную гору, к слову, туркам подарил не кто иной, как товарищ Ленин). А мы-то знаем, какое могучее и богатое у армян международное лобби – почти как у евреев. Скажете – фантазии? Но свой исторический Арцах армяне себе уже вернули – даром что в виде непризнанной республики Нагорный Карабах. Азербайджан де-факто этот кусок своей территории уже потерял. Однажды, когда-нибудь, окно возможностей чуть приоткроется, и преемники Эрдогана (а может, и сам Эрдоган, как знать-то?) тысячу раз пожалеют, что пересекли в Сирии «тонкую красную линию», позволив тем самым армянам поступить точно так же?

Анкара – в союзе с Москвой

Собственно, сирийский манёвр Эрдогана уже приоткрыл это окно возможностей. На повестке дня – мировое переустройство, переучреждение всего существующего миропорядка. «Новая Ялта», как уверяет экономист Михаил Хазин. Вот как он описывает то, что вот-вот должно произойти. Президента США Дональда Трампа, представляющего интересы национальной промышленной элиты страны и оппонирующего при этом элите глобалистов (в том числе и в лице Демократической партии), в 2020 году скорее всего переизберут. Переизбрание даст толчок переустройству мира – как после Второй мировой вой­ны. Появятся новые региональные «центры влияния» – Россия в Европе, Турция – на Ближнем Востоке и т.д. И тогда начнётся большой пересмотр существующих границ.

В этих условиях Россия сможет вернуть себе то, что она потеряла в начале 90-х. Как минимум пол-Украины, Молдавию, а возможно, и Латвию. С Германией Россия смогла бы разделить Литву, а с Финляндией – Эстонию. Переучреждение прибалтийских республик не страшилка и не чья-то прихоть. На сегодняшний день в Европе действует слишком много американских соглядатаев. Хотя Вашингтону достаточно одной Польши. Другими словами, в новом мироустройстве не будет надобности в существовании прибалтийских республик, тем более в их сегодняшнем довольно громоздком виде. Скорее всего раздел предстоит и Румынии (по куску прихватят Италия и Венгрия, но не исключено, что что-то перепадёт и Сербии, а на приморскую Констанцу давно положили глаз болгары).

Но передел границ – это ещё не всё. Однажды Турция может оказаться в Евразийском союзе с Россией, считает Хазин, и это может произойти в самом ближайшем будущем. «Когда произойдёт «новая Ялта», – рассуждает эксперт, – многим странам придётся определиться, с кем они. А Турция уже сделала свой геополитический выбор в пользу России. Правда, этот выбор пока не оформлен. Пока Турция остаётся членом НАТО. Но могу вас уверить, что как только для Анкары закроются рынки Европы, она тут же окажется членом Евразийского союза». Правда, союз России и Турции может икнуться югу Старого Света возвратом Османской империи, – считает Хазин. Но это уже другая история. А болгары, возможно, ещё не раз пожалеют о своём предательстве.

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Турция переходит границу с Сирией, а Россия – с Украиной

В контексте всего вышесказанного примечательно то, как резко стало меняться поведение официального Киева. Буквально на днях официальные представители власти страны убеждали, что ни о какой амнистии «боевикам» в Донбассе не может быть и речи. И тут как снег на голову – сообщение, озвученное бывшим спикером Рады Андреем Парубием: «Команда Зеленского договорилась с западными партнёрами об амнистии «боевикам» ДНР и ЛНР». Под окнами президентской администрации в Киеве митингуют националисты, требуя отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера», а буквально на следующий день городские советы Харькова, Одессы и ряда других областных центров принимают обращение к президенту страны: «Мы поддерживаем миротворческие усилия Владимира Зеленского». Что-то явно меняется, во всяком случае, возникает такое ощущение. Но в чём причина? Оказывается, вот в чём. «Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе», – констатировал накануне президент России. Но если не Зеленский, то кто? Киев обещал Европе закончить войну, и под это обещание на днях собирают «нормандскую четвёрку». Но что-то пошло не так, разведение сил было сор­вано по вине украинских националистов. Можно, конечно, ввести миротворцев, но Москва от этой идеи не в восторге. Впрочем, есть один выход, который устроит всех, – Зеленский может попросить Россию о помощи. Как в своё время это сделал Виктор Янукович.

Во-первых, у Москвы с Киевом всё ещё действует договор о военной взаимопомощи – Вооружённые силы Российской Федерации могут быть использованы Украиной «для защиты конституционного строя, восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения». Достаточно обращения президента Украины. Во-вторых, турецкий демарш в Сирии фактически развязал Зеленскому руки. Сказано же, что обеспечить разведение войск он не смог. Хуже того, на линии соприкосновения чуть было не началась полноценная гражданская война, когда пограничники, не пропускавшие к линии разграничения отряд добровольцев-националистов, едва не открыли огонь на поражение (прозвучала команда «К бою!»). Ситуацию может спасти только внешнее вмешательство. Но иностранные миротворцы – совершенно исключено. Значит – Россия? Говорят, что официальное обращение Киева о восстановлении законности и правопорядка во имя мира уже оформлено, и буквально со дня на день устанавливать мир в Донбассе начнёт Российская армия. Обращение, к слову, поддержали и стороны нормандского формата, Берлин и Париж. Таким образом, вслед за Турцией, перешедшей границу с Сирией, Россия вот-вот может перейти границу с Украиной – правда, с куда как более весомыми основаниями. А Европа, как водится, промолчит, как, впрочем, и в сирийской истории.

Брежнев не смог, а Путин – добился!

В заключение ещё несколько слов о последствиях сирийского демарша Эрдогана. Во-первых, ссора Анкары с НАТО ускорила вывод тактического ядерного оружия с базы Инджирлик. Для России это, безусловно, огромный плюс. Проблему не мог решить даже такой мастодонт, как Леонид Брежнев, а вот Путин – смог! Во-вторых, американо-турецкие трения чудесным образом ускорили сдачу в эксплуатацию первой нитки Турецкого потока. В обход Украины можно будет пустить по меньшей мере 15 млрд кубометров российского газа (нитка ориентирована исключительно на внутренний рынок Турции). Таким образом, позиция Киева на предстоящих переговорах с Москвой станет куда как слабее. Третье. В обмен на контроль над границей Анкара, возможно, уступит России Идлиб и Манбижд. «Точка крайне важная, – поясняет востоковед Анатолий Несмиян, – она находится на пути транспортного коридора, который связывает всю зону безопасности, которую выстраивают турки вдоль границы».

Ну а курды, они, так или иначе, останутся дружественным нам народом. В первый и последний раз в истории курды получили свою государственность – Мехабадскую Республику – из рук Москвы. Продержалась она, правда, недолго, всего год, но факт есть факт – больше, чем Россия, для курдов не сделала ни одна страна в мире. К тому же мы курдов честно предупреждали: строить свою государственность на сирийских костях мы вам не дадим. И курды переметнулись к американцам. Впору воскликнуть по-гоголевски: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?!» А турки, по сути, восстанавливают статус-кво, пытаясь при этом потушить пожар собственной гражданской войны. Когда-нибудь приоткроется окно возможностей и курды смогут заполучить новую Мехабадскую республику, но только не в Сирии и, пожалуй, не в Иране.

Некоторые наблюдатели отмечают, что-де «выходка Эрдогана» заставляет Россию «сидеть в Сирии вечно». Но что же в этом плохого? У нашей армии есть возможность испытывать новейшие виды оружия в боевых условиях. Личный состав «обстрелянный», как положено. Успехи российского оружия в Сирии открывают нашей оборонке всё новые рынки – приоткрыли даже недосягаемый и золотоносный рынок Саудовской Аравии! То, что Россия впервые в истории заполучила контроль над Средиземным морем, – никаких сомнений. Но вот ещё пятачок: пустив корни в Сирии, Россия стала арбитром у Ирана с Израилем. В итоге отношения у Москвы что с Тель-Авивом, что с Тегераном – самые тёплые. И дающие кучу преимуществ. «Обезличенная» в ходе смешения с российской иранская нефть течёт по нашим трубопроводам в Европу. Сотрудничество российских спецслужб с израильскими вышло на такой уровень, какой и не снился американцам. Разве плохо?