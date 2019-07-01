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Парубий заявил, что Рада не допустит возвращения статуса русского языка как регионального
01 июля 2019, 14:54 • 180 • Украина
КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада не допустит восстановления в стране статуса русского языка как регионального.
"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда имеет намерение вернуть региональные языки", - сказал спикер в понедельник на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Он напомнил, что Верховная рада недавно приняла закон о едином государственном языке и парламент не позволит возвращаться "к временам закона Колесниченко-Кивалова (действовавший в 2012 - 2014 годах закон, по которому русскому и другим языкам в стране предоставлялся статус региональных - прим. ТАСС), который под видом региональных языков имел цель просто уничтожить украинский язык на Украине".
Ранее Богдан заявил в интервью агентству "РБК Украина", что разрешил бы предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске, но при условии, что эти территории Донбасса вновь будут подконтрольны Киеву, а государственным языком там останется украинский. Одновременно Богдан выступил против статуса русского языка как второго государственного на Украине.
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