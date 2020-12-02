Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная / Украина

«Парубий творил беспредел» – экс-главарь правосеков высказался о расстрелах на майдане

02 декабря 2020, 09:40  •  77 • Украина

Расстрелы людей на майдане в 2014 году были организованы третьей силой, которой было выгодно разрушить украинское государство.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил видный украинский националист, один из бывших главарей запрещенного в РФ «Правого сектора» Ярослав Гранитный.

«Я не просто допускаю – я знаю, что на Майдане людей расстреливала третья сила, которой было выгодно разрушить украинскую государственность. Потому что Внутренние войска из Ровно выводили из Киева мы, «Правый сектор». И стреляли как в одну, так и в другую сторону. Мы можем только догадываться, кто это был», – сказал он.

Гранитный также подчеркнул, что в 2014 году украинских «патриотов» просто использовали.

«Я вам скажу так – использовали всё население Украины, как правую, так и левую сторону, как Донбасс и Луганск, так и Западную Украину. То, что делал в то время Парубий, вообще не вписывалось ни в какие рамки, было вне закона. Парубий, например, в то время сильно поднимал вопрос языка», – добавил националист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
01 декабря 2020, 16:15
Свита водочной королевы Украины, или «Соросята» — приватизаторы
01 декабря 2020, 10:45
Бюджет смерти 2021
01 декабря 2020, 21:45
Помощь ЧВК «Вагнер» - украинцы испугались появления русских миротворцев в Донбассе
02 декабря 2020, 01:25
Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу
01 декабря 2020, 18:05
Жвания будет разоблачать майданы в прямом эфире телеканала Медведчука
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 03:15
Поляки копают под российскую базу в Судане: О договорённости не знает даже министр?
02 декабря 2020, 01:25
Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
26 ноября 2020, 18:55
"Победим Россию, загнав за Урал!" Опять «Зрада!»
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.