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«Парубий творил беспредел» – экс-главарь правосеков высказался о расстрелах на майдане
02 декабря 2020, 09:40 • 77 • Украина
Расстрелы людей на майдане в 2014 году были организованы третьей силой, которой было выгодно разрушить украинское государство.
Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил видный украинский националист, один из бывших главарей запрещенного в РФ «Правого сектора» Ярослав Гранитный.
«Я не просто допускаю – я знаю, что на Майдане людей расстреливала третья сила, которой было выгодно разрушить украинскую государственность. Потому что Внутренние войска из Ровно выводили из Киева мы, «Правый сектор». И стреляли как в одну, так и в другую сторону. Мы можем только догадываться, кто это был», – сказал он.
Гранитный также подчеркнул, что в 2014 году украинских «патриотов» просто использовали.
«Я вам скажу так – использовали всё население Украины, как правую, так и левую сторону, как Донбасс и Луганск, так и Западную Украину. То, что делал в то время Парубий, вообще не вписывалось ни в какие рамки, было вне закона. Парубий, например, в то время сильно поднимал вопрос языка», – добавил националист.
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