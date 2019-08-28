Парубий стал фигурантом уголовного дела о «Одесской Хатыни»

В отношении пока еще спикера Верховной рады Украины и будущего депутата украинского парламента следующего состава возбуждено уголовное на предмет его причастности к организации поджога 2 мая 2014 года Дома профсоюзов в Одессе, повлекшем массовые жертвы. Сейчас ведется доследственная проверка. Об этом сообщил известный украинский юрист Андрей Портнов, ставший в последние месяцы настоящий головной болью для Петра Порошенко и его соратников.

- Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы, - прокомментировал Портнов происходящее и рассказал, что нынешнего главу парламента, чьи полномочия на этом посту истекают в этот четверг, могут обвинить в организации массовых беспорядков, организации теракта (с помощью оружия, взрывов и поджогов запугал население), в незаконном ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия без специального разрешения.

Напомним, 2 мая 2014-го в Одессе после прошедших потасовок активистов «антимайдана», с одной стороны, и «евромайдановцами» и футбольными «ультрас, в том числе и приехавшими из других городов, с другой, противники новых киевских властей были вынуждены бежать и укрыться в здании Дома профсоюзов, где их взяли в осаду, а потом забросали здание коктейлями Молотова. Пытавшихся спастись людей добивали, в том числе и из огнестрельного оружия. В результате только по официальным данным погибли 48 человек (очевидцы называют совсем другие цифры), а более 250 были ранены.

Пытавшихся спастись людей добивали, в том числе и из огнестрельного оружияФото: REUTERS

Все эти годы украинские власти тормозили расследование этой трагедии. Настолько, что даже мониторинговая миссия ОБСЕ в мае нынешнего года признала его неэффективность.

- Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Пять из шести убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Также не расследована гибель 48 человек во время пожара в Доме профсоюзов. Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, - вынуждена была заявить глава миссии Фиона Фрейзер. – Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота. Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены.

Однако сейчас ситуация действительно может измениться. С одной стороны, Зеленский и новая власть может быть заинтересована в том, чтобы взять попередников (предшественников) на короткий поводок. С другой, Портнов очень успешный юрист. Еще в пору эйфории Европы от Евромайдана он отбился от всех обвинений, которыми сыпали в его адрес победившие майдановцы и добился отмены сгоряча введенных в ЕС против него санкций. С извинениями. Он выиграл все суды на Украине по обвинениям его в разного рода преступлениях и вынудил Генпрокуратуру Украины снять все претензии в его адрес. А по возвращению на Украину Портнов инициировал ряд уголовных дел, которые так или иначе касаются Петра Порошенко и его окружения.

Путин лично показал Эрдогану истребитель Су-57 В результате только по официальным данным погибли 48 человек (очевидцы называют совсем другие цифры), а более 250 были раненыФото: REUTERS

С другой стороны, Андрей Парубий, который кому-то может представляться эдаким комичным персонажем с дефектом дикции, на самом деле имеет давнюю майданную историю, еще со времен «Оранжевого» майдана. А на «Евромайдане» 2014-го он был комендантом всего лагеря и командиров отрядов «Самообороны Майдана», тех самых штурмовиков и боевиков, которые жгли и убивали бойцов «Беркута» и внутренних войск. И, даже став секретарем СНБО (а во время событий в Одессе он находился именно в этом статусе), Парубий сохранил руководство этими бандами радикалов, которые рыскали по всей стране, в том числе и по Одессе.

Так или иначе, но расследование одесской трагедии может сдвинуться с мертвой точки, особенно, если Парубия вынудят дать правдивые показания. А рассказать ему явно есть что.