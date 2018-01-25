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Парубий рассказал, чего испугалась майданная верхушка
25 января 2018, 16:24 • 367 • В мире
Допрос спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича пролил свет на некоторые подробности госпереворота на Украине
На Украине продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего президента страны Виктора Януковича в государственной измене. 24 января Оболонский районный суд Киева заслушал показания действующего спикера Верховной рады Украины, а в дни государственного переворота - главы "Самообороны Майдана" Андрея Парубия.
Была ли охота на Януковича?
Читайте такжеПора домой: Янукович собирается на Украину Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, низложенного в ходе госпереворота 2014 года, заявил, что его клиент не оставляет намерений вернуться в родную страну, когда там прекратятся политические преследования.
Так, Парубий утверждает, что Майдан якобы не представлял угрозы для безопасности Януковича. "Янукович, как и все чиновники, находился под охраной УГО (Управление государственной охраны – "Царьграда"). Эта охрана осуществлялась почти до момента, когда он покинул Украину. Никаких фактов относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича нет. Об этом бы доложили руководству УГО. Свидетельства, которые дают охранники, говорят о том, что никаких угроз Януковичу не было ни когда он был в Киеве, ни когда он убегал с территории Украины в Россию.
Эта ложь опровергается многими фактами, которые убедительно доказывают, что за покинувшим Киев украинским президентом была развернута самая настоящая охота.
"Так, 22 февраля 2014 года боевики "Самообороны Майдана" ворвались и разграбили резиденцию Януковича "Межигорье". Известно, что незаконно возложивший на себя полномочия спикера Верховной рады и президента Украины Александр Турчинов угрожал сбить вертолёт Януковича, когда тот летел из Харькова в Донецк. В результате президенту пришлось направиться из Донецка в сторону Крыма в составе автомобильного кортежа. В районе Мелитополя было зафиксировано наличие вооружённых пулемётами боевиков, которые готовили засаду на президента. Спасла Януковича, как известно, российская вертолётная группа, эвакуировавшая его в безопасное место".
"Российская агрессия" как повод для захвата власти
А. Парубий. Фото: www.globallookpress.com
Парубий также обвинил Россию в том, что она якобы предпринимала агрессивные действия в отношении Украины, начиная с 20 февраля 2014 года.
"С 20 февраля российские военные начали захват украинских государственных учреждений и блокирование украинских воинских частей", - утверждает спикер Верховной рады, "забыв" при этом, что в тот день на Украине ещё формально существовала законная власть, которая как-то пыталась контролировать обстановку в стране.
Напомним, что именно в этот день погибли многие представители так называемой "Небесной сотни". Также 20 февраля произошёл Корсунский погром, в результате которого погибли несколько возвращавшихся из Киева крымчан. Именно это обстоятельство в значительной мере и предопределило дальнейшую судьбу полуострова, который менее чем через месяц официально присоединился к России.
Тот факт, что на 20 февраля Россия не принимала участия в украинских событиях, тем более в захвате госучреждений и блокировке военных частей, подтверждается и показаниями бывшего начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина, и стенограммой заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года в связи с ситуацией в Крыму. Предпринимать действия по недопущению кровопролития в Крыму Вооруженные силы России начали после организованных 26 февраля провокаторами из СБУ и "Меджлиса крымскотатарского народа" (запрещённая в России экстремистская организация) столкновений у здания Верховного Совета АР Крым в Симферополе.
Дата 20 февраля в качестве начала "российской агрессии" была принята киевским режимом постфактум с одной целью - легитимизировать государственный переворот и возложить вину за все случившееся на Украине на Януковича и Россию. Якобы свергнутый президент не только не стал оказывать сопротивление начавшейся "российской агрессии", но ещё и совершил акт государственной измены, написав письмо Владимиру Путину с просьбой ввести на Украину Вооружённые силы России.
- пожаловался Парубий.
По факту, спикер Верховной рады подтвердил, что организаторы госпереворота вплоть до середины апреля 2014 года ожидали, что Россия вот-вот введет войска на всю территорию Украины в соответствии с обращением её законного президента. Лишь когда стало очевидно, что Москва не станет предпринимать каких-либо активных действий, ограничившись присоединением Крыма, они приступили к силовому подавлению народного восстания в Новороссии.
Павленко Дмитрий
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