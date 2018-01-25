Парубий рассказал, чего испугалась майданная верхушка

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Допрос спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича пролил свет на некоторые подробности госпереворота на Украине

На Украине продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего президента страны Виктора Януковича в государственной измене. 24 января Оболонский районный суд Киева заслушал показания действующего спикера Верховной рады Украины, а в дни государственного переворота - главы "Самообороны Майдана" Андрея Парубия.

Была ли охота на Януковича?

Читайте также 20:06 - 17 Января Пора домой: Янукович собирается на Украину Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, низложенного в ходе госпереворота 2014 года, заявил, что его клиент не оставляет намерений вернуться в родную страну, когда там прекратятся политические преследования.

Так, Парубий утверждает, что Майдан якобы не представлял угрозы для безопасности Януковича. "Янукович, как и все чиновники, находился под охраной УГО (Управление государственной охраны – "Царьграда"). Эта охрана осуществлялась почти до момента, когда он покинул Украину. Никаких фактов относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича нет. Об этом бы доложили руководству УГО. Свидетельства, которые дают охранники, говорят о том, что никаких угроз Януковичу не было ни когда он был в Киеве, ни когда он убегал с территории Украины в Россию.

Эта ложь опровергается многими фактами, которые убедительно доказывают, что за покинувшим Киев украинским президентом была развернута самая настоящая охота.

"Так, 22 февраля 2014 года боевики "Самообороны Майдана" ворвались и разграбили резиденцию Януковича "Межигорье". Известно, что незаконно возложивший на себя полномочия спикера Верховной рады и президента Украины Александр Турчинов угрожал сбить вертолёт Януковича, когда тот летел из Харькова в Донецк. В результате президенту пришлось направиться из Донецка в сторону Крыма в составе автомобильного кортежа. В районе Мелитополя было зафиксировано наличие вооружённых пулемётами боевиков, которые готовили засаду на президента. Спасла Януковича, как известно, российская вертолётная группа, эвакуировавшая его в безопасное место".

"Российская агрессия" как повод для захвата власти

А. Парубий. Фото: www.globallookpress.com

Парубий также обвинил Россию в том, что она якобы предпринимала агрессивные действия в отношении Украины, начиная с 20 февраля 2014 года.

"С 20 февраля российские военные начали захват украинских государственных учреждений и блокирование украинских воинских частей", - утверждает спикер Верховной рады, "забыв" при этом, что в тот день на Украине ещё формально существовала законная власть, которая как-то пыталась контролировать обстановку в стране.

Напомним, что именно в этот день погибли многие представители так называемой "Небесной сотни". Также 20 февраля произошёл Корсунский погром, в результате которого погибли несколько возвращавшихся из Киева крымчан. Именно это обстоятельство в значительной мере и предопределило дальнейшую судьбу полуострова, который менее чем через месяц официально присоединился к России.

Тот факт, что на 20 февраля Россия не принимала участия в украинских событиях, тем более в захвате госучреждений и блокировке военных частей, подтверждается и показаниями бывшего начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина, и стенограммой заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года в связи с ситуацией в Крыму. Предпринимать действия по недопущению кровопролития в Крыму Вооруженные силы России начали после организованных 26 февраля провокаторами из СБУ и "Меджлиса крымскотатарского народа" (запрещённая в России экстремистская организация) столкновений у здания Верховного Совета АР Крым в Симферополе.

Дата 20 февраля в качестве начала "российской агрессии" была принята киевским режимом постфактум с одной целью - легитимизировать государственный переворот и возложить вину за все случившееся на Украине на Януковича и Россию. Якобы свергнутый президент не только не стал оказывать сопротивление начавшейся "российской агрессии", но ещё и совершил акт государственной измены, написав письмо Владимиру Путину с просьбой ввести на Украину Вооружённые силы России.

Уверен, что именно письмо Януковича и стало тем легитимным основанием для агрессии России в Крыму, а затем в семи областях Украины российская агентура начала захватывать админздания. Кроме этого, руководители силовых структур, назначенные во времена Януковича, руководствовались этим письмом и говорили: "В Киеве хунта, есть только законно избранный президент, и поэтому мы не подчиняемся решениям киевской власти". Для многих украинских подразделений, которые мы могли бы задействовать для защиты украинского суверенитета, это письмо стало основанием для саботажа всех решений центрального руководства Украины,

- пожаловался Парубий.

По факту, спикер Верховной рады подтвердил, что организаторы госпереворота вплоть до середины апреля 2014 года ожидали, что Россия вот-вот введет войска на всю территорию Украины в соответствии с обращением её законного президента. Лишь когда стало очевидно, что Москва не станет предпринимать каких-либо активных действий, ограничившись присоединением Крыма, они приступили к силовому подавлению народного восстания в Новороссии.

Павленко Дмитрий