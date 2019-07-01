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Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

01 июля 2019, 13:24  •  117 • Украина
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
 
РИА Новости
 

«Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать своё приглашение как председателя Верховной рады Украины относительно участия наблюдателей», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Кроме того, он выразил надежду на поддержку в парламенте инициативы о недопущении российских наблюдателей на выборах в Раду в составе делегации ПАСЕ.

Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Верховную раду.

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