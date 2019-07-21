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Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта

21 июля 2019, 14:24  •  82 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент. Об этом информирует украинское издание «Вести».
 
Reuters
 

Отмечается, что спикер Рады прибыл на участок, расположенный в Доме офицеров в Киеве, к 11:00.

После того как журналисты заметили, что Парубий ушёл «в параллельном от избирательных кабинок направлении», спикер Рады рассказал, что забыл документ.

«Да, я забыл паспорт», — заявил Парубий.

Отмечается, что спустя некоторое время он проголосовал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Парубий помешал новым партиям попасть в Раду.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».

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