Парубий поставил точку в споре о дате выборов президента Украины

Спикер Рады Андрей Парубий поставил точку в споре, разгоревшемся после недавнего заседания парламента. Он подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

В Верховной Раде официально подтвердили дату будущих президентских выборов, несмотря на все предположения о том, что их могут перенести из-за введенного в стране военного положения. Спикер Андрей Порубий утвердил постановление собственной подписью.

Ранее, напомним, на проведении президентских выборов в соответствии с прежними сроками, то есть 31 марта 2019 года, настаивала Верховная Рада. И депутаты приняли это решение большинством голосов. Сейчас документ официально утвержден спикером парламента Незалежной.