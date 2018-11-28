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Парубий поставил точку в споре о дате выборов президента Украины

28 ноября 2018, 13:54  •  80 • Политика
Спикер Рады Андрей Парубий поставил точку в споре, разгоревшемся после недавнего заседания парламента. Он подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
В Верховной Раде официально подтвердили дату будущих президентских выборов, несмотря на все предположения о том, что их могут перенести из-за введенного в стране военного положения. Спикер Андрей Порубий утвердил постановление собственной подписью.
Ранее, напомним, на проведении президентских выборов в соответствии с прежними сроками, то есть 31 марта 2019 года, настаивала Верховная Рада. И депутаты приняли это решение большинством голосов. Сейчас документ официально утвержден спикером парламента Незалежной.

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