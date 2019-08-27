Парубий попался? Одесская бойня - в центре уголовного дела спикера Верховной рады

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. Он проходит по делу о трагических событиях в Одессе 2 мая, где многие люди погибли в результате атаки укронацистов. О подозрениях в адрес Парубия во вторник, 2 мая заявил юрист Андрей Портнов, который ранее работал в администрации президета Виктора Януковича.

"Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года", - пояснил Портнов.

По словам Портнова, Парубия могут обвинить в контроле над незаконными вооруженными группировками, а также в организации теракта, массовых беспорядков. К своему заявлению адвокат приложил копии документов, подтверждающих, что Парубий, действительно, является фигурантом уголовного дела. Юрист полагает, что не только Парубий, но и все виновные в одесской трагедии должны понести наказание.