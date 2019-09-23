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Парубий подтвердил открытие против него дела за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года
23 сентября 2019, 13:54 • 14 • Украина
КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил факт заведения против него уголовного дела за организацию беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых, по официальным данным, погибли 48 и получили ранения 240 человек.
"ГБР (Государственное бюро расследований) открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - сообщил Парубий в Facebook. По его словам, его действия в уголовном деле "классифицируются однозначно - как "факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы ". "В документе ГБР это уже утверждается как факт", - констатировал он.
В августе первый замруководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщал, что ГБР Украины по его заявлению открыло уголовное дело против Парубия по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. По данным Портнова, уголовное дело открыто по статье ч. 2 ст. 294 УК ("Массовые беспорядки"), ч. 1 ст. 263 УК ("Незаконное обращение с оружием") и ч. 2 ст. 258 УК ("Теракт").
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".
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