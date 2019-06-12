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Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента
12 июня 2019, 20:54 • 57 • Украина
Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
РИА Новости
Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня подписал закон Украины №1098 «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту Украины», — говорится в сообщении.
Рада приняла данный документ 6 июня.
Как сообщает телеканал «112 Украина», согласно Конституции президент Украины в течение 15 дней должен подписать или ветировать подписанный председателем Рады законопроект.
4 июня стало известно, что Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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