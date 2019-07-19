Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов, сообщается на сайте украинского парламента.

Верховная рада приняла закон 11 июля. Теперь его должны направить на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как уточняется, данная мера не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 и свыше 65 лет.

В январе на Украине вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за преступления на сексуальной почве.