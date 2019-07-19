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Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
19 июля 2019, 23:24 • 89 • Украина
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов, сообщается на сайте украинского парламента.
Reuters
Верховная рада приняла закон 11 июля. Теперь его должны направить на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как уточняется, данная мера не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 и свыше 65 лет.
В январе на Украине вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за преступления на сексуальной почве.
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