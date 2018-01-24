|
Парубий открестился от данных о нападении на кортеж Януковича
24 января 2018, 17:39 • 136 • Политика
Спикер Верховной рады заявил, что не знает об угрозе жизни экс-президенту Украины в 2014 году.
Нападения на кортеж бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года не было, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Оболонского райсуда в Киеве.
"Об угрозах Януковичу мне неизвестно", - отметил Парубий, комментируя заявление экс-президента об обстреле его кортежа.
Спикер Рады добавил, что бывший глава государства "находился под государственной охраной", которая была с ним почти до его отъезда из страны. О фактах нападения на президентский кортеж или угрозах жизни Януковича стало бы известно в госохране, заверил Парубий.
Ранее бывший президент Украины заявил, что в феврале 2014 года его кортеж попал под автоматный обстрел. После этого он покинул страну из-за угрозы жизни.
Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене против Виктора Януковича, который отрицает вину. Прокуратура планирует потребовать пожизненного заключения для экс-президента по данному делу.
Подпишитесь на нас
136
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 января 2018, 10:39
|
24 января 2018, 01:24
|
18 января 2018, 11:54
|
18 января 2018, 11:24
|
22 января 2018, 00:24
|
21 января 2018, 17:54
|
22 января 2018, 10:09