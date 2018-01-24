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Парубий открестился от данных о нападении на кортеж Януковича

24 января 2018, 17:39  •  136 • Политика
Спикер Верховной рады заявил, что не знает об угрозе жизни экс-президенту Украины в 2014 году.
Нападения на кортеж бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года не было, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Оболонского райсуда в Киеве.
"Об угрозах Януковичу мне неизвестно", - отметил Парубий, комментируя заявление экс-президента об обстреле его кортежа.
Спикер Рады добавил, что бывший глава государства "находился под государственной охраной", которая была с ним почти до его отъезда из страны. О фактах нападения на президентский кортеж или угрозах жизни Януковича стало бы известно в госохране, заверил Парубий.
Ранее бывший президент Украины заявил, что в феврале 2014 года его кортеж попал под автоматный обстрел. После этого он покинул страну из-за угрозы жизни.
Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене против Виктора Януковича, который отрицает вину. Прокуратура планирует потребовать пожизненного заключения для экс-президента по данному делу.

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