Парубий открестился от данных о нападении на кортеж Януковича

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Спикер Верховной рады заявил, что не знает об угрозе жизни экс-президенту Украины в 2014 году.

Нападения на кортеж бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года не было, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Оболонского райсуда в Киеве.

"Об угрозах Януковичу мне неизвестно", - отметил Парубий, комментируя заявление экс-президента об обстреле его кортежа.

Спикер Рады добавил, что бывший глава государства "находился под государственной охраной", которая была с ним почти до его отъезда из страны. О фактах нападения на президентский кортеж или угрозах жизни Януковича стало бы известно в госохране, заверил Парубий.

Ранее бывший президент Украины заявил, что в феврале 2014 года его кортеж попал под автоматный обстрел. После этого он покинул страну из-за угрозы жизни.

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене против Виктора Януковича, который отрицает вину. Прокуратура планирует потребовать пожизненного заключения для экс-президента по данному делу.