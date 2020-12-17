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Партнёрства уже мало: Украина захотела стать ключевым союзником США

17 декабря 2020, 06:15  •  32 • Политика
Украина выразила готовность стать ключевым союзником США на Чёрном море для противостояния России "на восточном фланге сил НАТО".
В Киеве объявили о готовности Украины стать ключевым союзником США и НАТО в Чёрном море. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По её словам, взаимодействие США и НАТО с Украиной "обеспечит ещё больший вклад в безопасность Чёрного моря". Ещё одной причиной необходимости союзничества с Незалежной в Киеве называют "российский фактор".
"Украина готова быть не только партнёром для Соединённых Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, на восточном фланге сил НАТО", - цитирует "Укринформ" слова вице-премьера Украины.
Напомним, что ранее на Украине анонсировали строительство в Чёрном море сразу двух военно-морских баз. Учитывая, что украинский флот состоит главным образом из бронекатеров, многие эксперты считают, что построенные военные базы будут на практике принадлежать США и НАТО.
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