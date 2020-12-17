Партнёрства уже мало: Украина захотела стать ключевым союзником США

В Киеве объявили о готовности Украины стать ключевым союзником США и НАТО в Чёрном море. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её словам, взаимодействие США и НАТО с Украиной "обеспечит ещё больший вклад в безопасность Чёрного моря". Ещё одной причиной необходимости союзничества с Незалежной в Киеве называют "российский фактор".

"Украина готова быть не только партнёром для Соединённых Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, на восточном фланге сил НАТО", - цитирует "Укринформ" слова вице-премьера Украины.

Напомним, что ранее на Украине анонсировали строительство в Чёрном море сразу двух военно-морских баз. Учитывая, что украинский флот состоит главным образом из бронекатеров, многие эксперты считают, что построенные военные базы будут на практике принадлежать США и НАТО.