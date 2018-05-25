Партнёрский диалог: о чём говорили Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Санкт-Петербурге

Президенты России и Франции провели переговоры в рамках официального визита Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург. Стороны обсудили как двусторонние вопросы, так и широкий спектр международных проблем, включая ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Главы государств констатировали существенный рост товарооборота между двумя странами и тесное сотрудничество как в экономике, так и в прочих сферах. Президенты выступили за сохранение иранской ядерной сделки и политическое урегулирование сирийского конфликта, а также выразили надежду на возобновление диалога между США и КНДР. Говоря о ситуации в Донбассе, стороны сделали акцент на важности Минских соглашений, причём Владимир Путин отметил, что именно киевские власти не стремятся к урегулированию конфликта. Также Путин и Макрон договорились начать разработку общего регламента поведения в киберпространстве.

В четверг, 24 мая, в Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, прибывшего в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Это третья личная встреча двух лидеров — после визита Путина в Париж в конце мая 2017 года и переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге в июле 2017-го.

В ходе диалога на высшем уровне стороны обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество, а также широкий спектр международных проблем, включая ситуацию вокруг Ирана, КНДР, Сирии и Украины. Кроме того, президенты затронули вопрос киберпространства.

Перед началом переговоров российский лидер поприветствовал своего французского коллегу и поблагодарил его за то, что он принял приглашение Москвы и возглавил делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почётного гостя.

В свою очередь, президент Пятой республики поблагодарил своего российского коллегу, обращаясь к нему на «ты», и выразил мнение, что Москва и Париж действительно могут работать сообща, консолидируя силы двух стран «для нахождения совместных инициатив».

После более чем трёхчасовой встречи прошла церемония обмена документами, подписанными по итогам переговоров Путина и Макрона, включая соглашения в атомной энергетике, нефтегазовой сфере, инвестициях в сектор медицинской реабилитации в России, а также договоры о сотрудничестве в культуре, науке и образовании.

Двусторонние отношения

По словам Владимира Путина, Франция является традиционным партнёром России, взаимовыгодными отношениями с которым Москва дорожит и старается активно их развивать. На этом фоне лидеры двух стран поддерживают интенсивный политический диалог как лично, посредством телефонных переговоров, так и по линии министерств, ведомств, парламентов и общественности.

«Большое внимание уделили экономической проблематике. С удовлетворением констатировали, что по итогам 2017 года товарооборот вырос на 16,5%. В январе — марте взаимная торговля увеличилась ещё на 25%. Общий объём российских капиталовложений в экономику Франции составляет $3 млрд, французских в Россию — $15 млрд», — рассказал Путин.

Президент отметил, что отличительными чертами российско-французских связей являются взаимные интерес и симпатия народов двух стран, имеющих многовековую историю и глубокое переплетение культур.

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Парижем продолжает развиваться, и добавил, что Франция хотела бы участвовать в диверсификации российской экономики.

«Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция — надёжный партнёр для построения совместного будущего», — отметил президент Пятой республики.

Макрон добавил, что он признаёт вновь обретённую Россией роль лидера в международных отношениях, однако отметил, что подобное лидерство накладывает определённую ответственность.

«Я также признаю ту самую роль, которую Россия сейчас построила для себя и в своём ближайшем окружении, а также в некоторых других регионах мира, например на Ближнем Востоке. Эта вновь приобретённая роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах», — заявил Макрон.

По его словам, на этом фоне России должна соблюдать интересы Франции и её партнёров. Также Макрон отметил, что в ходе переговоров с Путиным он предложил ему выработать новый совместный многосторонний подход к международным отношениям, который отвечал бы интересам двух стран.

«Я предложил президенту Путину вместе с Францией дать новое чёткое определение того самого многостороннего подхода, многосторонних отношений. И чтобы эти термины перестали быть пустыми словами, чтобы они приводили к конкретным результатам... Я считаю, что это тот фактор, который может нас сблизить», — подчеркнул Макрон.

Reuters

Иранская ядерная сделка

Одной из центральных тем переговоров стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Российский лидер призвал сохранить заключённую летом 2015 года сделку ввиду её исключительной важности. Кроме того, Путин отметил, что глава МАГАТЭ Юкия Амано лично подтвердил ему, что Тегеран выполняет все взятые на себя обязательства.

«Последствия (расторжения СВПД. — RT), на мой взгляд, могут быть весьма плачевными, но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединённой Европы, направленные на сохранение этой сделки, понимаем, что это будет сделать непросто», — отметил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что сохранение СВПД нельзя увязывать с какими-либо дополнительными условиями, будь то ракетная программа Ирана, его активность на Ближнем Востоке или возможная деятельность в ядерной сфере в будущем.

«Я высказал свою позицию, и, насколько я понял, президент Франции с этим согласился. Нельзя увязывать все эти три компонента с сохранением договора СВПД. Потому что если мы это сделаем, это будет означать, что мы сами выходим из этой договорённости, поскольку в этом соглашении ничего не сказано ни о каких условиях», — отметил Путин.

В свою очередь, французский лидер выразил уверенность в том, что СВПД сохранится в том виде, в котором он был подписан в 2015 году. В то же время президент заявил о необходимости начала работы по более широкому рамочному соглашению по иранской ядерной программе.

«Хочу лишь уточнить, что я говорил не о расширении, а о дополнении существующего соглашения 2015 года... Рассмотреть вопрос о ядерной программе после 2025 года, вопрос о программе баллистических ракет и в целом о деятельности Ирана в регионе», — отметил Макрон.

Он добавил, что на фоне перспектив введения санкций США против компаний, сотрудничающих с Ираном, Европа должна создать более действенные механизмы для сохранения своего экономического суверенитета.

Урегулирование сирийского конфликта

В части, касающейся урегулирования сирийского конфликта, лидеры двух стран приветствовали решение официального Дамаска направить свою делегацию в конституционный комитет ООН для начала работы над новым основным законом арабской республики.

«Приоритетной задачей видим формирование и запуск конституционного комитета в Женеве. Приветствовали решение Дамаска направить своих представителей в эту структуру... Россия продолжит работу с правительством Сирии и оппозицией в рамках астанинского процесса. Этот формат переговоров доказал свою дееспособность, даёт весомый результат. Мы готовы к контактам и с так называемой малой группой. Естественно, исходим из того, что при этом надо соблюдать принцип уважения суверенитета», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что они с Макроном договорились идти по пути сопряжения усилий в деле содействия политическому урегулированию в САР.

По словам французского лидера, настало время посадить за стол переговоров все региональные державы, заинтересованные в урегулировании сирийского конфликта, чтобы найти реальное политическое решение проблемы.

«Нам нужно договориться с представителями текущего режима, также учитывая повстанческие силы — я с ними встречался несколько недель назад, — все демократические силы оппозиции, и в том числе вести диалог со всеми региональными державами, которые также заинтересованы в стабильности... В любом случае ближайшие месяцы будут решающими», — заявил Макрон.

Он добавил, что некоторое время назад он принял решение выделить €50 млн на гуманитарную деятельность на территории Сирии. Также Макрон отметил, что, несмотря на широкие расхождения с российской стороной по вопросу применения химоружия в Сирии, необходимо создать механизм по выявлению виновных в случаях нового использования химических агентов.

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Срыв саммита КНДР — США

Российский лидер также выразил сожаление в связи с отказом американской стороны от саммита с Северной Кореей на высшем уровне. По его словам, все рассчитывали, что эта встреча станет существенным шагом на пути к разрядке ситуации на Корейском полуострове и его денуклеаризации.

«Ким Чен Ын со своей стороны сделал всё, что он предварительно обещал сделать, взорвал даже тоннели и шахты на своём полигоне. А после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны США», — отметил Путин.

При этом президент РФ выразил надежду на то, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном будет возобновлён, а встреча лидеров двух стран состоится.

По мнению Эммануэля Макрона, процесс денуклеаризации и разоружения Корейского полуострова должен продолжаться и всё мировое сообщество в различных форматах готово всемерно поддержать этот процесс.

«Конечно, ООН играет особую роль. Всё международное сообщество должно действовать сообща. Процесс, несмотря на определённые сложности, должен продолжаться... Я уверен, что мы можем продолжать эту необходимую работу», — заявил Макрон.

Ситуация на Украине

Говоря о ситуации на юго-востоке Украины, президенты России и Франции подчеркнули важность неукоснительного выполнения Минских соглашений для обеспечения устойчивого и всеобъемлющего решения внутриукраинского кризиса. При этом Путин отметил, что процесс урегулирования продвигается очень медленно, поскольку киевские власти не стремятся к решению проблемы.

«Что касается ситуации в Донбассе, то действительно, процесс идёт очень медленно, и мы видим, я глубоко убеждён, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента», — подчеркнул Путин.

При этом, комментируя представленные в четверг международной следственной группой JIT промежуточные итоги расследования крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, президент в очередной раз отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. По словам главы государства, Москва может признать выводы следствия, если будет принимать в нём полноценное участие.

«Нам не известно, что там пишут, на чём основано то, что эта комиссия пишет. Для того чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем всё, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.

В свою очередь Макрон отметил, что Франция приветствует готовность России к сотрудничеству по этому вопросу, несмотря на то что впереди ещё долгая работа по расследованию трагедии.

Также российский лидер назвал странным поведение европейских журналистов, которые не проявляют интереса к судьбе их российского коллеги Кирилла Вышинского, которого арестовали на Украине по обвинению в государственной измене за его публичную позицию и работу в качестве журналиста.

При этом Путин подчеркнул, что арест главы РИА Новости Украина нельзя сравнивать с делом режиссёра Олега Сенцова, которого задержали за подготовку теракта, а не за профессиональную деятельность.

Reuters

Киберпространство

Также российский и французский лидеры обсудили совместную работу в киберпространстве, «имея в виду соблюдение общепринятых норм международного права, взаимных интересов и борьбу с преступностью».

По словам Путина, мировым лидерам необходимо договориться о правилах поведения в тех или иных сферах, например в киберпространстве, поскольку в их отсутствие любое действие всегда встречает противодействие.

«Совершенно очевидно, что киберпространство — это важнейшая сфера жизни и деятельности миллионов людей. Давайте договоримся о том, как мы здесь будем работать совместно, договоримся об общих правилах, проработаем механизмы контроля соблюдения этих правил. Мы сегодня с господином президентом об этом говорили и договорились о том, что мы попробуем, предпримем необходимые усилия для того, чтобы пойти именно по этому пути», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Макрон отметил, что они с российским коллегой договорились о создании нового механизма по обмену информацией и начале программы по разработке общего регламента поведения в киберпространстве.

ЧМ-2018

Французский лидер также выразил надежду, что он сможет приехать в Россию на грядущий чемпионат мира по футболу, пообещав сделать это, если сборная Франции выйдет в финал мундиаля.

«Поскольку я по натуре оптимист, могу сказать с уверенностью, что когда я приеду, чтобы поддержать через несколько недель нашу команду, тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным. Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе», — заявил Макрон.

В пятницу, 25 мая, Путин и Макрон примут участие в работе круглого стола российских и французских деловых сообществ и в пленарном заседании ПМЭФ, где также выступят премьер-министр Японии Синдзо Абэ, зампред КНР Ван Цишань и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Стоит отметить, что в течение первого дня визита Макрона в Санкт-Петербург Россия и Франция подписали соглашения на общую сумму порядка €1 млрд. Такую информацию сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.