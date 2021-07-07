Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном м...
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не вин...
Главная / Украина

Партнёр Рината Ахметова и бывший гражданин России Вадим Новинский в интересах Лондона обанкротил судостроительный завод

07 июля 2021, 16:40  •  377 • Украина
«Наша версия» сообщала о том, как англичане выбирают себе место будущей военно-морской базы на Чёрном море. Так вот, уже выбрали – в Николаеве. По конституции на Украине не может быть иностранных военных баз, но николаевскую базу украинские власти позиционируют, как совместный гуманитарный проект в интересах защиты территориальной целостности страны. Так или иначе, с Николаевом – дело решённое. Проблема заключалась лишь в том, что большую часть интересующей англичан территории занимал завод.
Черноморский судостроительный завод, доставшийся Украине после распада СССР, выпускал военные корабли. Сейчас, когда военные корабли Украина покупает и строит за границей, в частности, в Великобритании, собственный судостроительный завод оказался не нужен. В 2003 году власти страны исключили завод из списка стратегических предприятий, а в 2007-м продали его российскому на тот момент бизнесмену Новинскому. Позднее Новинский отказался от российского гражданства и принял украинское. Из 40 тысяч сотрудников завода работать остались 2 тысячи специалистов, остальных уволили. Затем несколько лет распродавали оборудование завода. В итоге от предприятия союзного значения остались лишь цеха и огромная территория. Но теперь Новинский распорядился и ими – продал британской короне. Взамен Лондон, похоже, пообещал миллиардеру режим наибольшего благоприятствования – в «расстрельные» списки олигархов Совбеза Украины он не попал, в санкционные списки – тоже.
А вот как в такой ситуации поступит Россия, пока не понятно. Бывший российский гражданин Новинский фактически создал ситуацию, при которой проход британских боевых кораблей в Чёрное море станет обыденностью, а значит, провокаций, подобных недавней, не избежать. Напомним, что в Очакове под Одессой американцы фактически достроили собственную военно-морскую базу, ещё год-два, и Чёрное море наводнят американские военные корабли. Кстати, ранее Новинский позиционировал себя, как «пророссийского» политика, и утверждал, что он выступает за мир и дружбу между Киевом и Москвой. Вспоминается, как Пётр Порошенко во время киевского майдана 2014 года обозвал (под запись на видеокамеру) Новинского «су..й православной» и «предателем» – подозревал, должно быть, о чём-то?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






377
Источник
Похожие новости
07 июля 2021, 02:55
В Киеве заявили, что Украина может захватить Донбасс, несмотря на действия России
07 июля 2021, 01:05
Европа против Всевидящего ока
06 июля 2021, 15:55
Талибы вытесняют афганскую армию на территорию Таджикистана
07 июля 2021, 01:05
Что такое «мягкая белорусизация» и почему русский язык побеждает
06 июля 2021, 15:55
О лицемерии лозунгов защиты природы
07 июля 2021, 14:50
Замена Кристины Квин на Джорджа Кента повлечёт за собой множество изменений во власти, как в Киеве, так и в регионах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.