Партнёр Рината Ахметова и бывший гражданин России Вадим Новинский в интересах Лондона обанкротил судостроительный завод

«Наша версия» сообщала о том, как англичане выбирают себе место будущей военно-морской базы на Чёрном море. Так вот, уже выбрали – в Николаеве. По конституции на Украине не может быть иностранных военных баз, но николаевскую базу украинские власти позиционируют, как совместный гуманитарный проект в интересах защиты территориальной целостности страны. Так или иначе, с Николаевом – дело решённое. Проблема заключалась лишь в том, что большую часть интересующей англичан территории занимал завод.

Черноморский судостроительный завод, доставшийся Украине после распада СССР, выпускал военные корабли. Сейчас, когда военные корабли Украина покупает и строит за границей, в частности, в Великобритании, собственный судостроительный завод оказался не нужен. В 2003 году власти страны исключили завод из списка стратегических предприятий, а в 2007-м продали его российскому на тот момент бизнесмену Новинскому. Позднее Новинский отказался от российского гражданства и принял украинское. Из 40 тысяч сотрудников завода работать остались 2 тысячи специалистов, остальных уволили. Затем несколько лет распродавали оборудование завода. В итоге от предприятия союзного значения остались лишь цеха и огромная территория. Но теперь Новинский распорядился и ими – продал британской короне. Взамен Лондон, похоже, пообещал миллиардеру режим наибольшего благоприятствования – в «расстрельные» списки олигархов Совбеза Украины он не попал, в санкционные списки – тоже.

А вот как в такой ситуации поступит Россия, пока не понятно. Бывший российский гражданин Новинский фактически создал ситуацию, при которой проход британских боевых кораблей в Чёрное море станет обыденностью, а значит, провокаций, подобных недавней, не избежать. Напомним, что в Очакове под Одессой американцы фактически достроили собственную военно-морскую базу, ещё год-два, и Чёрное море наводнят американские военные корабли. Кстати, ранее Новинский позиционировал себя, как «пророссийского» политика, и утверждал, что он выступает за мир и дружбу между Киевом и Москвой. Вспоминается, как Пётр Порошенко во время киевского майдана 2014 года обозвал (под запись на видеокамеру) Новинского «су..й православной» и «предателем» – подозревал, должно быть, о чём-то?