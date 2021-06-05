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Партнёр "Северного потока - 2" назвал размер недостроенного участка

05 июня 2021, 01:45  •  15 • Политика
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что завершение первой нитки газового хаба стало приятной неожиданностью. По строительству второй нитки работа предстоит ещё ориентировочно на полтора-два месяца, как ранее уточнял президент России Владимир Путин.
Вторая ветка "Северного потока - 2" вскоре также будет достроена. Такой информацией в кулуарах на ПМЭФ поделился глава австрийской OMV Райнер Зеле. В компании-партнёре отметили, что завершение первой нитки хаба стало для них неожиданностью.
CEO OMV пояснил, что завершение ожидалось даже позже. "Я более чем счастлив, что команда Nord Stream 2 так профессионально реализует проект", - пояснил он.
Зеле добавил, что для пуска первой нитки газопровода следует провести тестовые работы.
"По второй ветке осталось чуть более 50 км", - сказал он.
4 июня завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пусконаладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.
При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода, второй нитки - три месяца.

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