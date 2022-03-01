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Партнёр Игоря Коломойского, миллиардер Геннадий Боголюбов, устремился в Москву – договариваться?

01 марта 2022, 15:00  •  307 • Украина
Это не первая попытка Боголюбова поискать счастья в Первопрестольной. «Наша версия» сообщала о том, как он келейно (и безуспешно) выходил на контакт с российским руководством, чтобы «решить вопросы» своего партнёра Бени и Виктора Пинчука. А теперь, после того, как миллиардеры Пинчук и Ахметов оплатили из своего кармана иностранных военных наёмников для Зеленского (порядка 2000 бойцов «зафрахтованы» и пробираются на Украину из Польши и Румынии), Боголюбову доверили навести мосты с Москвой.
Сюжет: Украинский кризис
Нам неизвестно, в Москве ли сейчас Боголюбов или только добирается до российской столицы (по долетевшим до нас слухам, он вылетел из Днепропетровска в Минск то ли вчера, то ли позавчера). Зато известно, о чём он будет хлопотать, подключив свои связи в еврейской общине столицы (Боголюбов – один из бонз еврейской общины Украины) – о сохранении украинских активов за некоторыми олигархами. Персонально – за ним самим, Коломойским, Пинчуком и Ахметовым. Боголюбов, к слову, не единственный, кто выходит на контакт с российскими властями, используя теневую дипломатию и неформальные связи – тем же самым сейчас занимается его коллега Вадим Новинский, бывший российский гражданин, действуя, к слову, также в интересах Ахметова. Ахметову с Новинским жизненно важно закрепиться в Мариуполе, который вот-вот перейдёт под контроль российской военной администрации. Также им важно удержать множество своих активов на Донбассе.
Примечательно, что от помощи украинскому бизнесу в наведении мостов с Москвой отказался миллиардер Валерий Хорошковский (хотя его бизнес-джет то и дело летает в российскую столицу), поднаторевший в тайной дипломатии и не раз оказывавший коммуникационные услуги своим украинским коллегам. Поговаривают, что Хорошковский смертельно обижен как на Зеленского (тот его в своём фирменном стиле «кинул» с назначением премьер-министром), так и на своих коллег-олигархов. По этой причине, к слову, он отказался посредничать в белорусских переговорах Зеленского (эту миссию, по слухам, взял на себя Роман Абрамович). Так или иначе, ясно одно – украинские воротилы понимают, чем может для них закончится эксперимент с государственным переворотом (Ахметов фактически помогал его устроителю, Сергею Лёвочкину, на раннем этапе, а Коломойский, на следующем этапе, финансировал националистические добровольческие соединения).

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