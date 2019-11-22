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Партнер с большой дороги

22 ноября 2019, 18:24  •  61 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК С-400, говорится в заявлении Госдепартамента. В противном случае, Анкаре грозят санкции, отметили в ведомстве.

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