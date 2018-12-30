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″Партизаны НАТО начали новую холодную войну с Россией″: Американский эксперт признал агрессию Запада

30 декабря 2018, 09:54  •  112 • Политика
Американский эксперт Института Катона Тед Карпентер, комментируя геополитический кризис, признал, что президент РФ Владимир Путин реагирует на агрессию Запада, ″а не наоборот″. ″Партизаны НАТО начали новую холодную войну с Россией″, - пишет The American Conservative, ссылаясь на эксперта.
Теперь и за океаном начинают постепенно осознавать, что именно Запад начал агрессивную политику в отношении России. В частности, американский эксперт Института Катона Тед Карпентер в статье в журнале The American Conservative под названием ″Партизаны НАТО начали новую холодную войну с Россией″ заявил об ошибочном изображении Запада как пассивного игрока, указав на агрессивность и провокационность инициатив НАТО.
″Страны НАТО участвовали в ряде провокаций, хотя Москва и не проявляла агрессию, - подчеркивает эксперт. - Решимость противостоять России с годами росла, о чем свидетельствует нынешняя напряженность в отношении Керченского пролива″.
Имеется ввиду недавний инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники вынуждены были жестко реагировать на откровенную провокацию трех украинских судов, нарушивших государственную границу РФ. Экипажи были задержаны и арестованы.
Американский эксперт признал также, что президент России Владимир Путин лишь реагирует на агрессию Запада. Но сама политика Москвы весьма миролюбива.
Тед Карпентер указал также на желание некоторых американских ″ястребов″ не только ужесточить против России санкции, но и снабдить Украину смертоносным оружием. По мнению специалиста, итог в этом случае может быть весьма печален.
″Такой шаг, скорее всего, приведет к перестрелке между Западом и Россией, - считает эксперт. - Утверждать, что Москва виновата в ухудшении отношений между Востоком и Западом из-за своих военных действий в Грузии и Украине, как это обычно делают лидеры общественного мнения США, особенно неточно″.
Карпентер поясняет, что сегодня много западных аналитиков, и американских в особенности, прямо или косвенно говорят о том, что, мол США и их союзники по НАТО ″усердно работали над установлением сердечных отношений с Россией, но были вынуждены проводить жесткую политику исключительно из-за извращенно агрессивного поведения Москвы″.
Эксперт подчеркивает, что подобные суждения - это ″искаженное, корыстное изображение со стороны партизан НАТО″, это ″ложное изображение Запада как чисто пассивного игрока, чьи инициативы никогда не были бесчувственными, провокационными или агрессивными″.
Карпентер открыто заявляет, что подобные утверждения - ложь, указав на то, что действия НАТО как раз были прямо противоположные.
″Действия России, как с точки зрения сроков, так и с точки зрения вирулентности, были реакцией на агрессивные западные инициативы, - резюмирует эксперт. - К сожалению, энергичные сторонники НАТО, похоже, полны решимости удвоить свои силы, настаивая на том, чтобы администрация Трампа проводила еще более бескомпромиссную политику″.
А это, как полагает специалист, уже больше напоминает второй раунд холодной войны. Ведь образ России, как главного врага, в альянсе прорисовывается все чётче.

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