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Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки

02 февраля 2022, 05:45  •  74 • Украина

Группа одесских "сепаратистов", называющая себя «Вольный город Одесса» сообщила о проведении очередной акции.

Партизаны выложили в Ютубе видео, в котором взяли на себя ответственность за поджег в Киеве машины известного праворадикала и лидера киевской ячейки неонацистской группировки «Национальный корпус» Сергея Филимонова.

Акция была проведена в ночь на 25 января в центре украинской столицы. Об этом с негодованием сообщают украинские телеграм-каналы.


Стоит отметить, что чем ближе «вторжение» России, тем подполье становится решительнее. Как видим, противников режима на Украине, который поддерживает неонацистов больше, чем кажется.

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