|
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
02 февраля 2022, 05:45 • 74 • Украина
Группа одесских "сепаратистов", называющая себя «Вольный город Одесса» сообщила о проведении очередной акции.
Партизаны выложили в Ютубе видео, в котором взяли на себя ответственность за поджег в Киеве машины известного праворадикала и лидера киевской ячейки неонацистской группировки «Национальный корпус» Сергея Филимонова.
Акция была проведена в ночь на 25 января в центре украинской столицы. Об этом с негодованием сообщают украинские телеграм-каналы.
Стоит отметить, что чем ближе «вторжение» России, тем подполье становится решительнее. Как видим, противников режима на Украине, который поддерживает неонацистов больше, чем кажется.
Подпишитесь на нас
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2022, 01:20
|
27 января 2022, 14:25
|
30 января 2022, 03:05
|
28 января 2022, 01:30
|
30 января 2022, 10:40
|
28 января 2022, 22:30
|
27 января 2022, 06:50