Группа одесских "сепаратистов", называющая себя «Вольный город Одесса» сообщила о проведении очередной акции.Партизаны выложили в Ютубе видео, в котором взяли на себя ответственность за поджег в Киеве машины известного праворадикала и лидера киевской ячейки неонацистской группировки «Национальный корпус» Сергея Филимонова.Акция была проведена в ночь на 25 января в центре украинской столицы. Об этом с негодованием сообщают украинские телеграм-каналы.Стоит отметить, что чем ближе «вторжение» России, тем подполье становится решительнее. Как видим, противников режима на Украине, который поддерживает неонацистов больше, чем кажется.