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Партию Прилепина поддержал Стивен Сигал

01 февраля 2020, 12:39  •  68 • В России

Она выросла из недавно запущенного Прилепиным одноименного общественного движения. В рамках этого движения каждый может найти себе занятие по душе: проекты ЗА ПРАВДУ затрагивают различные варианты проявления гражданской активности - от борьбы за историческую правду до помощи выпускникам детских домов. Собственно, со съезда общественного движения и началось сегодняшнее мероприятие в Москве.

Захар Прилепин доказывал серьезность своих намерений на своеобразном «детекторе правды».Фото: Александр КОЦ

Захар Прилепин доказывал серьезность своих намерений на своеобразном «детекторе правды» («допрашивал» его театральный режиссер Эдуард Бояков). А со стороны за допросом наблюдали присяжные-сторонники Движения и известные гости, среди которых - актер Иван Охлобыстин, политтехнолог Александр Казаков, певцы Вадим Самойлов (перед допросом Прилепина он успел исполнить песню), Юлия Чичерина, Алексей Поддубный - Джанго, политологи Олег Матвейчев, Модест Колеров, Сергей Михеев, Семен Багдасаров, Дмитрий Куликов и даже американский актер Стивен Сигал. Он в движении возглавит один из проектов, связанный с военно-исторической сферой.

Вадим Самойлов исполнил песню.Фото: Александр КОЦ

По завершении этого съезда, сегодня же пройдет процедура учреждение партии «За правду». Сторонники Движения проголосуют за ее создание партии и выберут руководящие органы.

Как отмечают делегаты съезда, все сходятся во вопросах голосования как минимум по двум вопросам: все «за» создание новой политической партии и назначение Захара Прилепина председателем партии ЗА ПРАВДУ. По вопросу участия в выборах кандидаты воздерживаются от комментариев, называя первостепенной задачей регистрацию партии.

Партию Прилепина поддержал Стивен СигалФото: Александр КОЦ

Кстати, о своем желании уйти в политику известный писатель и бывший майор армии ДНР Захар Прилепин не так давно рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»:

«Я за 10 лет как писатель объехал всю страну 33 раза по кругу. Я в каждом городе – от Калининграда до Владивостока - собираю полный зал людей, как правило, это люди 35-55 лет. Они говорят: мы не хотим уже ни за кого голосовать, некому верить. Придумай нам какое-нибудь дело, - объяснил Прилепин свое решение создать партию. - Я хочу, чтобы большинство имело возможность делать то, что считает нужным. Чтобы большинство могло декларировать свои убеждения».

Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков и призвал выиграть цифровую гонку

В Москве стартовал учредительный съезд политической партии Захара Прилепина «За правду».Фото: Александр КОЦ

Захар Прилепин: Мы живем в либеральной повестке. Это бред!.Известный писатель Захар Прилепин объявил о создании своей партии и походе с ней на выборы в Госдуму в 2021 году. В студии Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о его политических перспективах.

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