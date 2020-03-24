Партийный расчёт: почему демократы повторно отвергли пакет мер по поддержке экономики США на фоне COVID-19

Американский сенат не сумел принять пакет мер финансовой поддержки экономики США на фоне коронавируса — голосования проваливались два дня подряд. Руководству Демократической партии не понравилась слишком большая помощь бизнесу, предложенная в документе республиканцами. Демократы уверены, что акцент следует сделать на выплатах и гарантиях физическим лицам. По мнению экспертов, есть риск того, что стороны не смогут быстро договориться о компромиссе, и тогда принятие экстренных мер может затянуться. При этом разногласия носят не только экономический, но и политический характер, поскольку сенаторы не забывают об интересах своих партий в преддверии президентских выборов, подчёркивают аналитики.

Американские законодатели не сумели набрать необходимое количество голосов для принятия пакета мер поддержки национальной экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В поддержку документа, предложенного Республиканской партией, проголосовали только 49 сенаторов при необходимых 60. Ситуация, в частности, осложнилась тем, что пятеро республиканских сенаторов ушли на карантин из-за пандемии после того, как положительный тест на заболевание был выявлен у сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола.

«Эта страна была основана гениями, но ею управляет кучка идиотов», — сказал он. — «Вы знаете, что сейчас думают американцы? Они думают, что мозг — это удивительный орган. Он начинает работать в утробе матери и не прекращает этого делать до того момента, пока тебя не изберут в Конгресс США», — заявил сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди.

Состоявшееся накануне голосование также было сопряжено с большим количеством нареканий со стороны представителей Демократической партии. В итоге во время голосования 22 марта результаты оказались равными — 47 «за» и 47 «против».

Предположительно суммарный объем финансовых вливаний в экономику со стороны государства составляет почти $2 трлн. Предлагаемые меры призваны поддержать компании и рядовых граждан на фоне пандемии коронавируса, уже обрушившей ряд секторов экономики. Как заявил ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл, пакет предложений включает четыре основных направления работы. Это меры прямой финансовой помощи для рядовых американцев, поддержка малого бизнеса, сферы здравоохранения, а также общие меры по стабилизации экономики.



Здание конгресса США

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© Jason Reed

Предлагаемые меры, в частности, подразумевают выплаты частным лицам, имевшим годовой доход менее $75 тыс., пособий в размере $1200 на одного человека. Супружеские пары могут рассчитывать на поддержку со стороны государства в размере $2400, плюс по $500 на каждого ребёнка. При этом граждане, не платившие ранее налоги, смогут получить только $600. Для тех, кто до кризиса зарабатывал более $75 тыс. в год, выплаты предусмотрены в уменьшенном размере.

На поддержку пострадавших от кризиса авиакомпаний республиканцы планируют выделить около $50 млрд, другим крупным предприятиям, терпящим бедствие из-за пандемии, — около $150 млрд. Кроме того, корпорации смогут отсрочить налоговые выплаты до осени.

Предприятия, имеющие в штате менее 500 сотрудников, смогут получить кредиты в размере $10 млн, но не более суммы среднемесячных расходов компании. Кредиты должны использоваться для покрытия текущих обязательных трат, таких как выплата зарплаты и оплата аренды. Часть кредита, потраченная на зарплаты, может быть списана компании при условии, что она не уволит сотрудников. При этом запрет на увольнения сотрудников законопроектом не предусмотрен.

Ещё одно предложение ограничивает руководство компаний, которые получат сейчас крупные кредиты, в праве повышать себе зарплату, мораторий должен продлиться два года.

Однако эти меры вызвали протест со стороны демократов, которые настаивают на том, что акцент нужно сделать на поддержке рядовых граждан, а не корпораций.

21 марта республиканцы согласились пойти на уступки демократам, включив в законопроект выплаты расширенных пособий по безработице. Согласно внесённым поправкам, на выплату пособий по безработице государство должно направить $250 млрд.

По информации газеты The Hill, демократы также требовали выделить дополнительно $750 млрд для стабилизационных фондов штатов, но эта идея была отвернута республиканцами.

Президент США Дональд Трамп

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При этом суммарный объём всех программ, призванных поддержать американскую экономику в условиях глобального кризиса, может составить $4 трлн. Об этом заявил 22 марта министр финансов США Стивен Мнучин, он пояснил, что речь идёт о совместных усилиях казначейства и Федеральной резервной системы для предоставления ликвидности нуждающимся в ней предприятиям.

Однако эта уступка со стороны республиканцев не удовлетворила демократов, которые по-прежнему считают, что законопроект включает слишком много привилегий для бизнеса за счёт рядовых американцев. Как заявила лидер демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси, демократы готовы разработать собственный пакет предложений по поддержке национальной экономике.

Со своей стороны, республиканцы считают предложения Демократической партии чрезмерными и способными нанести больше вреда, чем пользы.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

«Мы не можем позволить, чтобы лечение было хуже самой болезни. В конце 15-дневного периода мы примем решение касательного того, каким путём хотим идти!» — написал президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Выступая перед журналистами в Белом доме после отклонения в сенате инициативы республиканцев, Трамп высказал предположение, что в итоге принять необходимые меры всё же получится.

«Мы должны оказать помощь работникам. Мы должны спасти компании», — подчеркнул Трамп.

Эксперты не сомневаются, что меры государственной поддержки будут осуществляться американским руководством за счёт наращивания государственного долга. Как пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, это не первый случай, когда Вашингтон готов пойти на колоссальное наращивание внешних заимствований.

«Колоссальный госдолг образовался, к примеру, после войны в Ираке, при президенте Буше. Он ещё больше вырос при Бараке Обаме из-за мирового экономического кризиса. Сейчас уровень госдолга колеблется в районе 100% к ВВП США. Но американские экономисты относятся к этому спокойно — пока экономика растёт, страна справляется с обслуживанием долгов. Но это достаточно тонкая грань — баланс между долгами и экономическим ростом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Конечно, все финансовые вливания будут поступать именно из заёмных средств, напечатанных ценных бумаг. Правда, потом по ним придётся расплачиваться, но об этом сейчас никто не думает по принципу «после нас хоть потоп». Смысл только в том, чтобы дотянуть до следующих президентских выборов, хотя США балансируют на грани банкротства», — заявил эксперт в беседе с RT.

Суть спора

Республиканцы настаивали на том, чтобы пакет мер финансовой поддержки был принят не позднее понедельника. В противном случае ситуация на финансовых рынках может ещё больше усугубиться, ухудшив перспективы американской экономики.

«Я хочу, чтобы все в полной мере понимали: если завтра мы не сможем действовать, виной тому будут наши коллеги по другую сторону, которые продолжают торговаться в то время, когда страна ждёт от нас согласованных действий по решению проблемы», — заявил Митч Макконнелл, комментируя итоги воскресного голосования.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в попытках проигнорировать точку зрения Демократической партии.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл

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© Mitch McConnell

«Сегодня рано утром лидер (республиканского большинства в сенате Митч) Макконнелл представил нам законопроект, который, будучи подготовленным только республиканцами, носит ярко выраженный узкопартийный характер. Он также сообщил, что сегодня же выставит документ на голосование. Ну и у кого здесь узкопартийная повестка? Он ведь прекрасно понимает, что для утверждения этой инициативы нужна поддержка как демократов, так и республиканцев», — напомнил Шумер, комментируя инициативу республиканцев.

Республиканцы и Белый дом настаивали на том, что сделка должна быть достигнута к понедельнику, иначе финансовые рынки будут ещё больше ухудшаться, усугубляя и без того шаткое положение американской экономики.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ещё 12 марта основные американские биржевые индексы рухнули почти на 10%. Как отмечают американские СМИ, это крупнейший биржевой обвал с «чёрного понедельника» 1987 года, когда показатель Dow Jones упал сразу на 22,61%.

При этом попытки выправить ситуацию при помощи заёмных средств тоже таят серьёзные риски, считает Владимир Васильев. По словам эксперта, в том случае, если пакет мер будет принят даже в том формате, какой предлагают республиканцы, это увеличит дефицит бюджета в два раза.

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© Eduardo Munoz

Говоря о причинах разногласий между республиканцами и демократами из-за мер финансовой поддержки, Владимир Васильев особо отметил политические мотивы законодателей.

«По прогнозам, основной спад экономики придётся на четвёртый квартал 2020 года, и именно на это время назначены президентские выборы. Поэтому республиканцы заинтересованы в том, чтобы пакет мер главным образом сработал уже во второй половине года. Сегодня для них важно распределить помощь так, чтобы её большая часть пришлась именно на время выборов. Поэтому республиканцы не спешат пока наращивать объёмы финансирования так, как этого требуют демократы, им нужен резерв на осень», — пояснил эксперт.

Со своей стороны демократы заинтересованы в том, чтобы простимулировать экономику максимально именно сейчас, чтобы пик кризиса пришёлся на конец года.

«Вот, собственно, настоящая суть дискуссии, которая развернулась сейчас вокруг законопроекта. Но есть ещё и опасность паники на рынках, которая способна обрушить долговую пирамиду», — считает Васильев.

По мнению Юрия Рогулёва, противостояние демократов и республиканцев не носит конструктивного характера.

«Сейчас они даже не ведут дебаты о том, какие меры нужны, чтобы найти компромисс. Пока что одна сторона просто пытается блокировать инициативы оппонентов. Если стороны не пересмотрят подход, то, судя по предыдущему опыту, принятие законопроекта может затянуться, пока само общество не подтолкнет политиков к компромиссу», — подытожил эксперт.