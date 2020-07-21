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Партиям России устроят чистку за Крым? Жириновский сделал предупреждение

21 июля 2020, 16:00  •  182 • Политика
Российским партиям, судя по словам Владимира Жириновского, грозит глобальная чистка за Крым. Парламентарий предупредил, что после принятия законопроекта о территориальной целостности России изучит программы коллег и после сделает обращение в Минюст.
В Госдуме рассматривается законопроект, касающийся территориальной целостности России. Напомним, за призывы к отчуждению территорий нарушителей планируется штрафовать на сумму от 70 до 500 тысяч рублей. А последующие подобные призывы - расценивать как экстремизм, за что предусматривается лишение свободы на срок до четырёх лет.
Если же судить по высказыванию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, российским партиям после принятия данного законопроекта собираются устроить чистку за Крым. К делу политик обещает привлечь и Минюст.
"После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России", - предупредил парламентарий у себя в авторском Telegram-канале.

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