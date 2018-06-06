Партия "Зеленые" выдвинула кандидатом на выборы мэра Москвы космонавта Ревина

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" проголосовала за выдвижение на выборы мэра Москвы члена центрального совета партии, Героя России, летчика-космонавта Сергея Ревина, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать по итогам тайного голосования кандидатом в мэры Москвы от российской экологической партии "Зеленые" Сергея Ревина", - сказала секретарь партийной конференции Ирина Пантелеева.

Сам Ревин отметил, что предвыборная работа будет непростой. "Главная наша задача - сделать так, чтобы наша партия была более узнаваемой в Москве и по возможности, чтобы граждане голосовали за нас", - подчеркнул кандидат.

Как уточнили по просьбе ТАСС в пресс-службе "Зеленых", кандидат подаст документы в Мосгоризбирком 7 июня.

В предвыборную программу, как Ревин, входит "три уникальных партийных проекта". Это научно-исследовательская и образовательная программа при поддержке ЮНИДО РФ (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов, которая способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, а также созданию высококвалифицированных рабочих мест.

"Кроме того, развитие уже действующего проекта "Эковизор". Это мобильное приложение, которое информирует пользователя о текущем уровне загрязнения воздуха в Москве на основе данных от федеральных и региональных метеостанций", - рассказал Ревин.

Третий проект предвыборной программы кандидата в мэры Москвы от партии "Зеленые" - установка комплексов для лазерной сортировки мусора по "уникальным российско- германским технологиям на пяти сертифицированных промышленных площадках столицы".

Сергей Ревин родился 12 января 1966 года в Москве. В 2012 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-04М" совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден президентом РФ медалью "Золотая звезда" за мужество и героизм (звание Героя России - прим. ТАСС), проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

В 2017 году Ревин стал членом партии "Зеленые". Он кандидат педагогических наук. В настоящее время работает в ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".

Московская городская дума 2 июня приняла постановление о назначении выборов мэра на 9 сентября, а 3 июня опубликовала его на своем сайте. Таким образом, в столице стартовала избирательная кампания.

Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Действующий градоначальник Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться в мэры Москвы, не уточнив пока, пойдет он от партии или как самовыдвиженец. В КПРФ одной из приоритетных кандидатур называют экс-депутата Госдумы Вадима Кумина, "Справедливая Россия" планирует выдвинуть в мэры главу муниципального округа "Таганский" Илью Свиридова, ЛДПР не исключает выдвижения депутата Госдумы Михаила Дегтярева, который участвовал в мэрской кампании в 2013 году.

"Яблоко" для определения кандидата на пост мэра проводила праймериз, во втором туре которых глава столичного муниципального округа "Тверской" Яков Якубович победил председателя московского отделения партии Сергея Митрохина. Однако Якубович отказался выдвигаться из-за уверенности в том, что не пройдет "муниципальный фильтр". Митрохин же заявил о готовности баллотироваться.

Глава партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин стал кандидатом на пост мэра Москвы от экологических организаций столицы. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует выдвигаться на выборы от партии "Гражданская инициатива".

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