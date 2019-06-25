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Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов

25 июня 2019, 20:54  •  76 • Украина
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обратилась в Национальную полицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в ходе парламентской избирательной кампании.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщил представитель партии Александр Качура.

«В таких действиях псевдокандидатов в народные депутаты Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование осуществлению избирательного права», — цитирует его «112 Украина».

Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).

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