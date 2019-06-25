|
Партия Зеленского пожаловалась на регистрацию кандидатов-клонов
25 июня 2019, 20:54 • 76 • Украина
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обратилась в Национальную полицию с просьбой расследовать факты массовой регистрации в округах кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в ходе парламентской избирательной кампании.
©president.gov.ua
Об этом сообщил представитель партии Александр Качура.
«В таких действиях псевдокандидатов в народные депутаты Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование осуществлению избирательного права», — цитирует его «112 Украина».
Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2019, 08:09
|
24 июня 2019, 09:24
|
24 июня 2019, 09:24
|
25 июня 2019, 08:09
|
23 июня 2019, 13:54
|
23 июня 2019, 10:24
|
22 июня 2019, 01:54