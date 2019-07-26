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Партия Зеленского подготовит свой законопроект о выборах в Раду

26 июля 2019, 05:09  •  54 • В мире
О необходимости нового закона, по которому будут проходить выборы в украинский парламент, заявил лидер партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Проект избирательного кодекса уже был принят старым составом Верховной рады. Теперь законопроект ожидает подписи президента.
Выступая в эфире телеканала 1+1, Разумков отметил, что необходимо разработать новый законопроект, который станет "самым правильные вариантом решения проблемы выборов". При этом он отметил, что избирательный кодекс, который предложили уходящие депутаты парламента, "работать не будет".
По словам лидера "Слуги народа", Украине требуется новая избирательная система, в которой будут предусмотрены открытые списки кандидатов.
Напомним, избирательный кодекс, одобренный депутатами украинского парламента, предлагает сделать едиными правила выборов на всех уровнях. Документ, среди прочего, предлагает сделать обязательным как обучение, так и сертификацию кандидатов, которые предполагают работать в комиссиях. Кроме того, предусматривается уменьшение политической агитации на телевидении.
Разумков также ответил на вопрос, когда состоится первое заседание Рады нового созыва. По его словам, из-за продолжающихся судебных разбирательств в округах, сложно определиться с датой. Тем не менее, Разумков надеется на то, что новый парламент начнет свою работу в День независимости Украины 24 августа. Однако гарантировать, что к этому времени будет закончен окончательный подсчет голосов, он не может.

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